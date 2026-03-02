Agencias

Kuwait confirma la muerte de un segundo miembro de la fuerza naval en medio de los ataques iraníes

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait ha confirmado este lunes la muerte de dos miembros de la fuerza naval en el marco de la oleada de ataques perpetrados por Irán contra bases militares estadounidenses en la región del golfo Pérsico.

El Ejército de Kuwait ha identificado a las víctimas mortales como los sargentos Abdulaziz Abdulmohsen Dajel Nasser y Walid Mayid Suleiman en dos comunicados separados difundidos en su cuenta de X en los que ha informado de que ambos murieron "mientras cumplían con su deber en el marco de las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas", sin dar más detalles al respecto.

Esto se produce después de que, durante la madrugada, el Ejército kuwaití informara de que había interceptado "con eficacia varios objetivos aéreos hostiles" que entraron en el espacio aéreo del país. "Las Fuerzas Armadas continúan cumpliendo con sus funciones y afrontando cualquier posible evolución, a fin de garantizar la preservación de la seguridad y la estabilidad", detallaron.

El vice primer ministro y titular del Interior, Fahad Yusuf Saud Al Sabah, ha confirmado a primera hora de la mañana la disposición de las autoridades militares a "hacer frente y prevenir" cualquier agresión o acto hostil" en contra de la nación.

