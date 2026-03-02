Irán afirma que no negociará con EEUU pese a que su ministro de Exteriores apuesta por la diplomacia

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, en declaraciones recientes citadas por la agencia Europa Press, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacrificar a militares estadounidenses y priorizar los intereses de Israel en la política de la región. Lariyani sostuvo que el eslogan “Estados Unidos Primero” ha sido reemplazado por “Israel Primero”, atribuyendo a Washington las consecuencias del deterioro del entorno de seguridad tras la operación conjunta estadounidense e israelí contra objetivos iraníes. En este contexto, Lariyani reafirmó de manera tajante que el gobierno iraní no tiene intención de reanudar negociaciones con Estados Unidos, postura que marca un distanciamiento institucional en medio de la escalada de enfrentamientos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la negativa oficial iraní se produce apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, transmitiera cierto margen para la diplomacia. Araqchi manifestó en una entrevista con la cadena de televisión qatarí Al Yazira que, aunque exigirán explicaciones a Washington por los ataques sufridos, el gobierno iraní evaluará las futuras respuestas sólo si cesan las agresiones y se ofrecen argumentos satisfactorios acerca de los motivos estadounidenses. El ministro remarcó que la defensa iraní no reconoce límites, y calificó los recientes ataques como un acto injustificable durante supuestas negociaciones abiertas.

La agencia Europa Press detalló que las declaraciones de Lariyani surgen tras informaciones sobre una posible mediación internacional: representantes del sultanato de Omán habrían transmitido a Washington una propuesta de Teherán para retomar conversaciones nucleares, con el antecedente de una reunión la semana previa en Ginebra entre delegados iraníes y estadounidenses bajo la intermediación omaní. Lariyani se reunió en febrero con el sultán Haitham Bin Tariq, discusión en la que se exploraron vías para un eventual acuerdo con el gobierno norteamericano. Pese a los movimientos diplomáticos, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional insistió en que Irán no dialogará oficialmente con Estados Unidos, descartando la validez de cualquier rumor sobre el reinicio de las negociaciones bilaterales.

Según consignó Europa Press, Lariyani no proporcionó más declaraciones tras emitir estos mensajes en redes sociales, donde responsabilizó a la actual administración estadounidense por un clima de caos en la región. El funcionario manifestó que el mandatario estadounidense se preocupa ahora por las bajas en las filas norteamericanas, consecuencia del involucramiento militar en el conflicto con Irán y sus aliados. El Ejército de Estados Unidos ha informado, hasta el momento, la muerte de tres soldados y cinco heridos graves desde que se inició la operación conjunta junto a fuerzas israelíes.

Lariyani sostuvo en sus publicaciones que los recientes costos humanos para las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus familias derivan de las decisiones políticas tomadas en la Casa Blanca. El dirigente iraní afirmó que la nación persa se defiende frente a agresiones externas y alegó que sus fuerzas armadas se limitaron a reaccionar, enfatizando que Irán no inició la invasión ni buscó la escalada actual.

Por su parte, Abbas Araqchi, en la citada entrevista para Al Yazira recogida por Europa Press, expuso su posición crítica frente a las acciones norteamericanas. Subrayó que se trata de la segunda ocasión en que representantes iraníes negocian con delegados estadounidenses y que, en ambas ocasiones, ataques armados se produjeron en medio de las conversaciones. “El primer cohete, misil o lo que sea que dispararon impactó en la mesa de negociación”, afirmó Araqchi, recordando episodios similares en junio del año pasado.

Aunque la postura del ministro distingue matices respecto a lo expuesto por Lariyani, pues deja una ventana abierta para futuras conversaciones, Araqchi advirtió que cualquier alto el fuego no podrá lograrse tan fácilmente. El ministro argumentó que, tras causar muertes y destrucción, los responsables estadounidenses intentan pactar el cese de hostilidades sólo después de no alcanzar sus objetivos militares. Calificó la situación como diferente a anteriores enfrentamientos y estableció condiciones para cualquier reconsideración diplomática: Estados Unidos deberá explicar públicamente las razones de su ofensiva y, tras el cese de los ataques, el gobierno iraní evaluará cuidadosamente la posible respuesta.

A lo largo de las declaraciones recogidas por Europa Press, tanto el ministro de Exteriores como el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional resaltaron la legitimidad de la posición defensiva de Irán ante los sucesos recientes, responsabilizando a Washington por el agravamiento de la crisis regional y mostrando unidad frente a la presión exterior. Las diferencias internas en el enfoque diplomático se hacen evidentes, aunque el mensaje final apunta a mantener la cautela y exigir explicaciones, dejando en manos de Washington el avance o estancamiento de eventuales negociaciones futuras.