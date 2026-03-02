Embajador de Irán en España avisa de que cualquier localización usada en la "agresión" es un "objetivo legítimo"

Durante una conferencia de prensa en la sede diplomática iraní en Madrid, el embajador Reza Zabib subrayó que cualquier localización desde la que se coordine o ejecute un ataque contra Irán será considerada un “objetivo legítimo”, en el contexto de la reciente operación militar conjunta llevada a cabo por Estados Unidos e Israel que resultó en la muerte de más de 500 personas en Irán, incluyendo al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y altos funcionarios gubernamentales y militares. Según publicó Europa Press, la advertencia del embajador no fue limitada a las bases militares ubicadas en España, pero incluyó instalaciones estadounidenses presentes en territorio español.

Zabib enfatizó ante los medios que su mensaje implicaba a todas aquellas instalaciones que hubieran participado en lo que calificó de “agresión ilegal y no provocada” contra su país. El diplomático remarcó que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe este tipo de acciones, por lo que apeló a que todos los actores internacionales actúen con moderación. De acuerdo con Europa Press, el embajador declaró: “La regla general es que responderemos a cualquier agresión, no importa de donde venga. Ante cualquier acción vamos a reaccionar”.

En sus declaraciones, Zabib también recordó la respuesta moderada que el Gobierno iraní mantuvo después del ataque estadounidense a instalaciones nucleares en junio pasado, señalando que Teherán optó por esa vía con el objetivo de preservar la estabilidad regional. Sin embargo, frente a la nueva ofensiva, el representante de Irán expresó que su país responderá y defenderá “la nación y la soberanía”.

Europa Press detalló que la ofensiva reciente dejó más de 500 muertos en Irán y afecta tanto a figuras de alto rango dentro del Estado como al propio líder supremo, generando una tensión significativa en la región. La reacción de Irán se da tras un contexto de aumento de hostilidades y una escalada de acciones militares en Oriente Medio.

En los últimos días, autoridades españolas han desmentido de forma reiterada cualquier implicación logística de las bases militares de Morón y Rota en el ataque liderado por Estados Unidos e Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó en una entrevista con Telecinco que las bases mencionadas “no se usan y no se usarán para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas”. Esto responde a crecientes cuestionamientos sobre el papel que España podría desempeñar en operaciones internacionales a través del uso de sus instalaciones militares conjuntas con Estados Unidos.

Europa Press consignó que, aunque la advertencia del embajador iraní se transmite en términos generales y no va dirigida a España en exclusiva, la situación genera inquietud respecto a la seguridad en las instalaciones estadounidenses en territorio español. El Gobierno español insistió en la limitación del uso de las bases militares por parte de Estados Unidos al marco de cooperación bilateral y dentro de las directrices establecidas por organismos internacionales.

En el transcurso de la rueda de prensa, Zabib hizo un llamado a la comunidad internacional para que se respeten los acuerdos y normativas internacionales como forma de prevenir una mayor escalada de la violencia. El diplomático insistió en que cualquier respuesta iraní dependerá de futuras acciones que amenacen la integridad y la soberanía del país.

El medio Europa Press también relató cómo la reacción de Irán se suma a un contexto regional ya marcado por situaciones de inestabilidad y confrontación, donde el riesgo de ampliación de un conflicto abierto constituye una amenaza para la seguridad internacional. Las declaraciones del embajador señalaron de manera contundente el derecho de su país a responder a lo que consideran ataques injustificados, al tiempo que reclamó la legalidad internacional como límite para toda acción armada.

Finalmente, tanto el Gobierno español como la delegación iraní reiteraron en sus comparecencias la necesidad de evitar pasos que puedan desencadenar una escalada militar de mayor alcance. Las manifestaciones realizadas ilustran el clima de tensión y vigilancia que se mantiene respecto al uso de infraestructuras militares en territorio nacional para operaciones que impliquen ataques armados, según reportó Europa Press.