El Ibex 35 se desploma un 2,9% en la apertura y pierde los 18.000 puntos tras el ataque a Irán

La madrugada de este lunes estuvo marcada por una serie de ataques en diversos puntos de Irán, incluida la capital Teherán, según publicó el medio original. En esta nueva oleada, fuerzas israelíes y estadounidenses actuaron de forma coordinada, provocando explosiones también en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, zonas donde Estados Unidos mantiene bases militares. Este contexto de escalada bélica en Oriente Medio impactó de forma inmediata en las bolsas europeas, con especial fuerza en el principal índice bursátil español, el Ibex 35, que inició la semana con un descenso del 2,9%. De acuerdo con la fuente, el selectivo perdió la referencia de los 18.000 puntos y a las 9.00 horas se ubicó en los 17.830,5 enteros, reflejando el nerviosismo ante la mayor tensión geopolítica.

Tal como informó la plataforma de noticias, el retroceso en el Ibex 35 se moderó ligeramente minutos después, registrando una caída del 2,5% y tocando los 17.895 puntos. El temor sobre el efecto de este conflicto internacional ha extendido la tendencia negativa a otras bolsas europeas. Milán retrocedió un 2,06%, Fráncfort cayó un 2,2%, París perdió un 1,9% y Londres se mantuvo más estable, con una bajada del 0,6%, según detalló el medio.

El sector energético se convirtió en el claro protagonista del arranque bursátil, ya que la cotización del petróleo experimentó fuertes subidas en el arranque de la jornada. El precio del barril Brent, referencia en Europa, aumentó un 9,5% y alcanzó los 79,8 dólares a las 9:10 horas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), tomado como parámetro en Estados Unidos, avanzó un 8,8% y llegó a los 72,9 dólares. El medio original atribuyó este encarecimiento a la inquietud sobre el abastecimiento energético y el riesgo de que la situación bélica en Oriente Medio afecte el flujo global de crudo.

Entre las empresas que integran el Ibex 35, las mayores pérdidas se observaron al inicio en IAG, que descendió un 7,8%; Sacyr, un 5,4%; Acciona Energía, un 5%; y Banco Santander, que cedió cerca del 4%. El mismo informe consignó que, a pesar del clima negativo, algunas compañías lograron avances: Acciona encabezó las subidas con un 12,28%, seguida de Repsol con un 7,1%, Merlin Properties con un 5,04% e Indra con un 1,5%. Este comportamiento dispar refleja la influencia directa del precio del petróleo y las expectativas sobre el sector energético tras los acontecimientos militares recientes.

Javier Molina, analista senior de mercados en la plataforma de inversión eToro, explicó para el medio original que la incertidumbre geopolítica contribuye a intensificar las preocupaciones ya existentes entre los inversores europeos. Su declaración subraya lo siguiente: "La situación en Oriente Medio y su potencial impacto sobre el petróleo introduce un riesgo que puede afectar directamente a inflación y expectativas de tipos si se materializa en una subida sostenida del crudo". Insistió en que la evolución de los mercados dependerá de los próximos acontecimientos militares y políticos en la región.

Por su parte, Mathieu Racheter, director de investigación de estrategia de renta variable de Julius Baer, remarcó en declaraciones recogidas por la fuente que el nuevo episodio bélico ha elevado "una considerable prima de riesgo geopolítico en los mercados, principalmente a través del canal del petróleo". Racheter advirtió también sobre la posible vulnerabilidad de los principales índices bursátiles en el corto plazo, pese a que experiencias previas indican que este tipo de perturbaciones suelen durar poco en los mercados de renta variable.

El ambiente está marcado por la expectativa, ya que este lunes se publicarán los datos del Índice PMI manufacturero en varios países de la zona euro y en Estados Unidos. Estos datos económicos se analizarán bajo el prisma de una coyuntura de riesgo geopolítico y posible alza de la inflación internacional, dadas las implicaciones que tendría un aumento prolongado del petróleo.

En el mercado de divisas, según indicó el medio citado, el euro cotizaba frente al dólar en los 1,1719 dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, el bono español a diez años se encareció hasta situar su interés en un 3,080%. Las variaciones reflejan la percepción de mayor riesgo en los mercados internacionales tras los acontecimientos en Irán y el aumento del precio del crudo.

El medio también informó que las bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin han permanecido en alerta máxima tras las detonaciones, lo que subraya el alcance internacional del conflicto. Washington y las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron una nueva ofensiva pasada la medianoche, dirigida a objetivos considerados estratégicos por el régimen iraní, en pleno corazón de Teherán.

Diversos analistas han coincidido, según reportó la fuente, en que el aumento del precio del petróleo podría traducirse en mayores presiones inflacionarias a nivel global si el conflicto se prolonga y se restringe la oferta energética de la región. Tanto bancos como compañías energéticas y del sector industrial se mantienen expectantes ante los posibles nuevos episodios de volatilidad. Los inversores han trasladado sus posiciones a activos considerados seguros, incrementando la demanda por divisas y bonos soberanos de países con menor exposición al conflicto.

El día bursátil arrancó en Europa bajo la influencia directa de la crisis geopolítica y de la volatilidad de los precios internacionales de la energía, en un contexto donde la atención de los inversores se centra tanto en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio como en la publicación de datos macroeconómicos clave para las próximas reuniones de política monetaria en la región.