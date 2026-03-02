(Crónica) Sporting y Leganés empatan en la reanudación de El Molinón y el Andorra asalta El Arcángel

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) explicó que el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT) falló por tercera vez en la temporada, siendo necesario trazar las líneas de manera manual tras un error en el modelaje de los esqueletos de los futbolistas. Este incidente ocurrió durante el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés, que finalizó sin goles este lunes en la reanudación del partido suspendido en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. Según consignó Europa Press, el duelo, correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion, se había detenido el domingo tras el fallecimiento de un aficionado, reanudándose posteriormente desde el minuto 11.

De acuerdo con Europa Press, Sporting y Leganés disputaron un enfrentamiento en el que el equipo local dominó las oportunidades más claras. La acción más controvertida llegó cuando se señaló un penal a favor del Sporting por caída de Dubasin en el área tras la entrada de Lalo. El colegiado consultó las imágenes y, tras la intervención del VAR, la decisión fue revocada por una situación de fuera de juego de Otero. El medio detalló que este fuera de juego fue calificado de “milimétrico” y requirió que los técnicos renunciasen a la asistencia automatizada, optando por el procedimiento manual. Esta decisión encendió la polémica tanto en el estadio como entre los seguidores.

El resultado deja al Sporting con su tercer empate consecutivo, acumulando 42 puntos y manteniéndose a tres de la zona de 'Playoff'. Según publicó Europa Press, Leganés, mientras tanto, completó su tercera jornada seguida sin lograr victorias y suma 34 puntos, situándose a cuatro unidades de la zona de descenso. Este resultado genera preocupaciones en ambos conjuntos ante el avance del campeonato, especialmente para un Sporting que aspiraba a acercarse a los puestos de ascenso.

En simultáneo, otro partido impactante para la clasificación enfrentó a Andorra y Córdoba en el Nuevo Arcángel. Andorra obtuvo una contundente victoria como visitante tras imponerse 4-1, un resultado que según Europa Press le permitió alejarse cinco puntos de los puestos de descenso. Lautaro, Cerdà y Minsu anotaron durante la primera media hora, consolidando la ventaja visitante en una fase temprana del partido. Cuando restaban dieciséis minutos para el final, Le Normand amplió la ventaja para Andorra, sentenciando el marcador. En el tiempo añadido, Adilson descontó para el Córdoba, aunque la diferencia seguía siendo amplia al concluir el encuentro.

El conjunto andaluz, tras esta derrota, acumula tres caídas consecutivas y permanece con 41 unidades, manteniéndose a cuatro puntos de la zona que da acceso al grupo de ascenso. De acuerdo con el reporte de Europa Press, esta situación complica aún más los objetivos del Córdoba en la recta final de la temporada, mientas que Andorra respira con este triunfo que le da margen respecto del descenso.

Durante la misma fecha, se disputaron otros compromisos cuyos resultados influyen en las posiciones del campeonato. El viernes, Albacete y Almería igualaron 1-1. El sábado, el Burgos derrotó por la mínima al Real Zaragoza (0-1), Málaga superó a Granada en su estadio (0-1), Valladolid venció 1-0 al Huesca y Racing de Santander se impuso 1-3 ante Castellón. En los partidos del domingo, Deportivo triunfó ante la Real Sociedad B por 2-3, el Ceuta ganó 0-1 de visitante al Mirandés, Las Palmas venció 0-3 como visitante a la Cultural Leonesa, y el Eibar derrotó 3-1 al Cádiz.

El balance de la jornada 28 según Europa Press deja a varios equipos con nuevos desafíos para la siguiente fecha. Sporting y Leganés enfrentarán la presión de mejorar su rendimiento y resultados para luchar por sus respectivos objetivos, mientras que Andorra buscará consolidar la distancia lograda respecto a los últimos puestos. El Córdoba, por su parte, intentará revertir la racha negativa para aproximarse nuevamente a la zona alta de la tabla.

La desconexión del sistema de fuera de juego automático representa un tema de debate en el entorno arbitral y en el contexto tecnológico del fútbol español, según reportó Europa Press. La necesidad de intervención manual y la polémica derivada de ello renuevan la discusión sobre la fiabilidad de estas herramientas y su impacto directo en los resultados deportivos.

La próxima jornada será crucial para medir la recuperación de algunos equipos y la capacidad de respuesta tras resultados inesperados, como el empate sin goles en El Molinón y la derrota contundente del Córdoba ante un Andorra en alza.