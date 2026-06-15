Agencias

Cuatro muertos en un ataque masivo ruso contra Kiev

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Kiev, 15 jun (EFE).- Al menos cuatro personas esta madrugada murieron en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kiev, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador militar de la región capitalina, Timur Tkachenko.

Cuando Tkachenko dio este balance se habían contabilizado 23 heridos, según dijo el propio gobernador.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, dio cuenta de daños materiales en ocho distritos de la ciudad y dijo que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de cincuenta puntos de la urbe por la caída de misiles o drones rusos.

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En el de Pechersk se incendió el texto de la catedral de la Dormición, que forma parte del monasterio ortodoxo de las Cuevas y es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania. EFE

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