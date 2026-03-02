Ana Boyer, en Doha, confirma que tanto ella como su familia se encuentran bien

Ana Boyer, quien espera su cuarto hijo, compartió en redes sociales un mensaje para tranquilizar a sus seguidores respecto al bienestar de su familia ante el aumento de la tensión en el golfo Pérsico, según informó el medio. La hija de Isabel Preysler confirmó desde Doha que, a pesar de la incertidumbre derivada de los últimos episodios de violencia en la región, tanto ella como los suyos están bien y agradecen el apoyo recibido. El medio destacó que Boyer subrayó la esperanza de que “esto termine pronto”.

De acuerdo con la información publicada, la reciente escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Oriente Próximo ha generado preocupación mundial, especialmente tras los ataques aéreos recientes. Estos acontecimientos han influido en el día a día de la población en Emiratos Árabes Unidos y países aledaños, con restricciones como el cierre del espacio aéreo que han dificultado la movilidad para numerosos ciudadanos, entre ellos españoles residentes o de visita en la región, consignó la fuente.

El medio consignó que Ana Boyer reside oficialmente en una de las zonas más exclusivas de Doha, en Catar, junto a su familia. La pareja había seleccionado este destino con la finalidad de encontrar tranquilidad y estabilidad. Esta calma, sin embargo, se ha visto alterada en las últimas jornadas debido al contexto regional. La publicación señala que, pese al clima de tensión, Boyer quiso enviar un mensaje de serenidad a quienes han mostrado preocupación por su situación, utilizando una fotografía que calificó como especialmente significativa.

Además, el medio informó que la etapa personal que vive Ana Boyer añade una dimensión particular a la preocupación, debido a su avanzado embarazo, ya que espera a su cuarta hija. La identidad y el nombre de la niña aún no se han hecho públicos, detalló la misma fuente, quien destacó que el próximo nacimiento se suma a la complejidad del escenario que enfrenta la familia en Catar.

De acuerdo con la publicación, la inquietud expresada por Boyer ha sido compartida por otros ciudadanos españoles que viven o se hallan de tránsito en la región, muchos de ellos “atrapados” por las limitaciones de viaje impuestas tras la escalada del conflicto. Según informó la fuente, algunos han recurrido a redes sociales para relatar sus experiencias, mientras buscan información actualizada y esperan regresar a sus lugares de origen.

El medio subrayó que los recientes ataques han incrementado la sensación de inestabilidad en distintos países del golfo Pérsico, situando a la comunidad internacional en alerta y generando distintas manifestaciones de preocupación entre residentes extranjeros. En el caso de personalidades reconocidas como Ana Boyer, sus declaraciones a través de plataformas públicas han buscado, según detalló la fuente, contrarrestar rumores y transmitir tranquilidad tanto a familiares como a seguidores.

Finalmente, el medio reiteró el agradecimiento expresado por Ana Boyer ante las muestras de solidaridad y apoyo llegadas desde diversos lugares, mientras permanece atenta a la evolución de la situación regional y prioriza el bienestar de su familia en Doha.