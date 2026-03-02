AMD lleva a los equipos de escritorio los procesadores de la serie Ryzen AI 400

La decisión de AMD de incorporar capacidades de inteligencia artificial avanzada en sus nuevos procesadores para ordenadores de escritorio ha generado expectativas sobre el futuro de la privacidad y el control en el uso de estas tecnologías. El anuncio realizado por la compañía durante el Mobile World Congress detalló que sus chips de la serie Ryzen AI 400 instalarán, por primera vez en este segmento, una unidad de procesamiento neuronal (NPU) que multiplica la eficiencia y la personalización de las herramientas basadas en IA. Según informó AMD, estos procesadores estarán disponibles en el mercado a partir del segundo trimestre de 2026, mediante acuerdos con fabricantes como HP y Lenovo.

Tal como publicó la empresa, la serie Ryzen AI 400 amplía la oferta de AMD para equipos de escritorio, permitiendo a los usuarios ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial y modelos de lenguaje de gran tamaño desde sus propios equipos, incluso en tareas que exigen altos recursos. AMD detalló que estos procesadores incorporan una NPU dedicada, denominada AMD XDNA 2, que llega a entregar hasta 50 billones de operaciones por segundo (TOPS) en tareas de IA, lo que facilita el funcionamiento local de asistentes y herramientas de productividad avanzadas. El objetivo es que los datos confidenciales permanezcan almacenados y procesados únicamente en el equipo, aportando mayor control y privacidad para los usuarios, según destacó la compañía durante el evento.

La arquitectura de estos procesadores combina núcleos de CPU con tecnología Zen 5, gráficos AMD RDNA 3.5 y la nueva NPU dedicada. Esto proporciona una respuesta ágil y eficiente incluso ante flujos de trabajo que requieren capacidades de análisis y desarrollo asistidos por inteligencia artificial. AMD consignó que la compatibilidad con experiencias como Microsoft Copilot+ refuerza la integración con los principales entornos de productividad actuales, orientando estos productos tanto para profesionales como para desarrolladores y entornos empresariales.

Por su parte, el medio señaló que la compañía también ha dado a conocer la ampliación de su familia de procesadores para portátiles y estaciones de trabajo móviles, mediante la serie Ryzen AI PRO 400. Estos nuevos chips ofrecen hasta 60 TOPS gracias a la NPU integrada y se enfocan en el sector profesional, brindando soporte validado para proveedores de software independientes (ISV) y optimizando aplicaciones especializadas en ingeniería, creación de contenido y otras tareas técnicas de alta exigencia.

De acuerdo con AMD, los procesadores Ryzen AI PRO 400 están diseñados para aprovechar al máximo todos los recursos de cómputo, combinando la CPU, la NPU y la GPU. La compañía comunicó que los primeros equipos dotados con estos chips llegarán también en el segundo trimestre de 2026, con lanzamientos conjuntos de fabricantes como Dell Technologies, HP y Lenovo, dirigidos fundamentalmente al segmento empresarial.

El desarrollo de estas plataformas se acompaña de un fortalecimiento de la suite AMD PRO, que busca simplificar las operaciones de tecnología de la información en entornos corporativos y proteger las inversiones a largo plazo. Según consignó AMD, la integración de hardware y software diseñada para gestión remota amplía la visibilidad y el control sobre flotas de dispositivos, ofreciendo mayores capacidades para recuperación y mantenimiento en centros de datos y oficinas descentralizadas.

AMD remarcó que sus sistemas están validados respecto a la compatibilidad con la mayoría de las soluciones de seguridad comercial, lo que facilita su integración en redes empresariales ya existentes. La empresa sostiene que esto ayuda a las organizaciones a mantener la protección de sus infraestructuras informáticas dentro de ecosistemas de seguridad ya consolidados. La llegada de los nuevos procesadores y plataformas busca responder a la demanda de eficiencia y protección en el manejo de datos y procesos asistidos por inteligencia artificial, según subrayó AMD en el marco del anuncio.