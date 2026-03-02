Al menos cinco muertos en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la región ocupada de Donetsk

Al menos cinco personas han muerto y otra docena más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre las localidades de Kramatorsk y Druzhkivka, ubicadas en la provincia gran parte ocupada de Donetsk.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha informado este lunes de que los ataques han caído a primera hora de la mañana, dejando dos muertos en Kramatorsk y otros tres en Druzhkivka. "Una y otra vez, los rusos atacan a civiles de forma intencionada. Matar, destruir e intimidar", ha denunciado.

"¡Rusia es un país terrorista, y debe pagar por cada uno de sus crímenes!", ha expresado desde sus redes sociales.

Kramatorsk, un importante centro industrial y militar del este de Ucrania, ha estado en el centro de la guerra con Rusia no solo desde el inicio de la invasión, hace ahora cuatro años, sino también desde el comienzo del conflicto en 2014.