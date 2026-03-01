Vox apela al "sentido común" y reivindica su "coherencia" para impulsar un "cambio total" frente a PP y PSOE

En la provincia de Segovia, el coste de la vivienda aumentó más de un 16 por ciento en el último año, superando las cifras registradas en Madrid, mientras que la ocupación ilegal de edificios se ha convertido en un fenómeno normalizado, con inmuebles completos bajo control de grupos criminales. Esta situación, junto con otras problemáticas que afectan a la región, fue destacada por Ignacio Garriga, secretario general de Vox, como uno de los ejemplos del deterioro que atraviesa Castilla y León. Según informó la agencia Europa Press, Garriga utilizó este escenario para insistir en la necesidad de un cambio político y en la importancia de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Durante una visita a Segovia para respaldar la campaña de su partido, el dirigente de Vox apeló al “sentido común” de la ciudadanía y defendió que el proyecto de su formación representa, en sus palabras, la “única alternativa real” para transformar el panorama político regional. Europa Press consignó que Garriga subrayó la “coherencia” de Vox en contraposición con el Partido Popular y el Partido Socialista, a quienes responsabilizó de décadas de promesas incumplidas y de la perpetuación de los problemas estructurales de Castilla y León.

El secretario general de Vox, acompañado por el candidato Carlos Pollán, afirmó que el partido no ha llegado “para decir una cosa y hacer la contraria”, sino con la intención de asegurar, de manera efectiva, cuestiones como la seguridad, el desarrollo económico y el futuro de la comunidad. Garriga argumentó que el llamado bipartidismo ha traicionado durante cuarenta años las expectativas de la región. Europa Press detalló que el líder de Vox percibe un “hartazgo generalizado” entre familias y jóvenes, generado por la falta de soluciones a largo plazo por parte de los partidos que han ocupado el poder.

En sus declaraciones, el dirigente nacional se refirió específicamente al rol tanto del Partido Socialista desde el Gobierno de España como del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. A ambos atribuyó responsabilidades por, según su percepción, haber agravado la pobreza y la inseguridad y por situaciones en que algunos residentes “se sienten extranjeros en sus propios barrios”. Europa Press transmitió que Garriga también criticó la gestión política que tiende a priorizar intereses personales y relaciones de favoritismo.

El aumento del precio de la vivienda y la proliferación de la okupación fueron mencionados como síntomas de lo que definió, de acuerdo a Europa Press, como la “complicidad y silencio” de las administraciones públicas. Garriga puntualizó que la normalización de estos fenómenos va de la mano con la ausencia de respuestas eficaces tanto desde el poder autonómico como estatal.

Consultado sobre posibles alianzas y pactos postelectorales, el secretario general de Vox sostuvo ante los medios que la campaña es el espacio para hablar “con absoluta claridad” y alertar a la ciudadanía acerca de lo que denomina una “estafa” por parte del Partido Popular. Señaló que el PP presenta propuestas en campaña que, según Garriga, quedan en promesas incumplidas una vez finaliza el proceso electoral.

Como ejemplo, recordó la situación tras la salida de Vox del Ejecutivo regional, cuando, argumentó, el presidente Mañueco “reanudó la financiación a sindicatos y renunció a la derogación de la Ley de Memoria Histórica”. Europa Press indicó que, para Garriga, este tipo de decisiones evidencian la falta de compromiso de otras formaciones con los principios que defienden durante las campañas.

En el balance sobre la trayectoria de Vox, Garriga resaltó la negativa del partido a participar en el reparto de inmigrantes sin regularización, hecho que originó su salida de gobiernos autonómicos, pero que, según relató el dirigente a Europa Press, constituye una expresión de su compromiso prioritario con la seguridad de la ciudadanía.

Vox ha planteado durante la actual campaña una serie de propuestas enfocadas en modificar de raíz la gestión política y social de Castilla y León, reclamando el respaldo del electorado para iniciar un “cambio total” a través de las urnas. Tal como ha recogido Europa Press, la formación sostiene que su proyecto constituye una alternativa frente a lo que consideran décadas de políticas ineficaces implementadas por el PP y el PSOE. Para Garriga, la decisión de apoyar a Vox en la cita electoral del 15 de marzo representa una oportunidad decisiva para el futuro de la comunidad.