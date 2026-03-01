Una medalla, una sorpresa y mucha emoción: la tarde de Jaime Anglada seis meses después del accidente

Cuando el pasado 15 de agosto toda España estaba disfrutando del puente en pleno verano, Palma enmudecía al conocer el gravísimo accidente que sufría Jaime Anglada cuando su motocicleta fue arrollada por un vehículo que circulaba en sentido contrario y que se dio a la fuga. Debido al impacto, el cantautor sufrió un traumatismo craneoencefálico muy grave por el que fue ingresado de urgencia en el Hospital Son Espases de la capital balear, permaneciendo varias semanas en la UCI.

Seis meses después de aquella noche y ya totalmente recuperado, Anglada se convertía en uno de los protagonistas de la gala de los Premios Ramón Llull y en concreto en el receptor de la Medalla de Oro de Baleares, celebrada este sábado. El artista ha recibido el galardón de manos de la presidenta de la comunidad, Marga Prohens, y en su discurso ha tenido muy presente a los sanitarios y a sus seres queridos. "Si este corazón late es gracias al personal sanitario de Son Espases, del 112 y el 061, la ambulancia que vino enseguida", dijo emocionado.

Su mujer, Pilar Aguiló, le acompañó en esta tarde tan importante para él y escuchó cómo su marido contaba en su speech que "el amor de mi gente, mis amigos y mi familia" le han "salvado la vida". Y precisamente una de sus incondicionales, amiga y compañera de profesión durante una década, Carolina Cerezuela, fue la artífice de darle una sorpresa.

Carolina interpretó uno de los temas de Jaime Anglada, 'Cridaré el teu nom'. Al finalizar ambos se fundieron en un abrazo y la que fuera actriz y presentadora le dedicó unas bonitas palabras a su amigo: "Para que esas guitarras que llevan 30 años sonando, y 11 años sonando juntos, vuelvan a sonar. Las Islas Baleares y todos los que estamos hoy aquí gritaremos tu nombre, Jaime Anglada".