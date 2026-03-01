Suspendido el Sporting-Leganés por "una emergencia médica" en El Molinón

Los futbolistas del Club Deportivo Leganés advirtieron al árbitro Daniel Palencia Caballero de que una persona situada en la grada necesitaba atención médica urgente en el estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini', lo que llevó a la interrupción del partido correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion. LaLiga indicó que comunicará próximamente la nueva fecha y horario para la reanudación del encuentro, tras suspenderse oficialmente la disputa entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés, como informó la propia organización a través de redes sociales.

Según detalló LaLiga, el partido comenzó a las 16:15 horas y se jugaban apenas cuatro minutos cuando se produjo el incidente en las gradas. La emergencia médica generó una respuesta inmediata: al recibir la señal de los jugadores del Leganés acerca de la asistencia requerida por el aficionado, el colegiado interrumpió el desarrollo del juego y solicitó la intervención de los servicios sanitarios presentes en el estadio.

El medio LaLiga explicó que, tras la entrada de los servicios de emergencia, la situación obligó no solo a detener la actividad en el campo, sino también a suspender definitivamente el evento alegando “una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’”. Los futbolistas de ambos equipos abandonaron el terreno y se dirigieron a los vestuarios en espera de indicaciones. No se reportó la reanudación del encuentro durante la jornada.

De acuerdo con la publicación de LaLiga, la suspensión del partido implica que los clubes y la afición tendrán que esperar a que la organización determine cuándo se completará el compromiso. La prioridad dada a la atención médica resaltó el protocolo de actuación ante situaciones críticas fuera del césped, lo que llevó a dejar el resultado pendiente y a aplazar cualquier resolución deportiva hasta nuevo aviso.

LaLiga confirmó el incidente y la suspensión a través de sus canales oficiales. Insistió en que tanto la fecha como la hora del reinicio del partido se darán a conocer en cuanto sea posible, tras gestionar el calendario y las necesidades logísticas de ambos equipos. El estadio El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ fue el escenario de estos hechos, en un partido relevante para la clasificación de la segunda categoría del fútbol profesional español.

Según publicó LaLiga, los datos fundamentales del suceso se centran en la rápida intervención tras la emergencia y en la decisión de preservar la integridad de los aficionados. Ni Sporting de Gijón ni CD Leganés han emitido, hasta el momento del reporte, comunicados amplios sobre la persona afectada, puesto que la información oficial estuvo limitada a la notificación de los hechos y la comunicación del aplazamiento.

La jornada, que transitaba su minuto cuatro en el desarrollo del juego, quedó marcada por la actuación coordinada de los jugadores, el árbitro y los servicios de emergencia, subrayó LaLiga. Al cierre del reporte, la reprogramación del encuentro permanece como un dato pendiente, y tanto instituciones como espectadores mantienen la expectativa en torno a la comunicación sobre la persona asistida y la resolución del partido suspendido.