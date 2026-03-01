Suspendido el Sporting-Leganés por la muerte de un aficionado en El Molinón

Tras conocerse el fallecimiento de un hincha de 82 años que llevaba cuatro décadas como abonado del Real Sporting de Gijón, los mensajes de pésame y apoyo a sus familiares y personas cercanas inundaron los canales oficiales de ambos clubes y de LaLiga. De acuerdo con la información publicada por el medio que reportó los hechos, el partido correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés se suspendió este domingo poco después de su inicio, concretamente en el estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini', debido a una emergencia médica que terminó con la muerte de este aficionado.

Durante el minuto 4 del encuentro, según detalló LaLiga a través de redes sociales, los futbolistas del Leganés alertaron al árbitro, Daniel Palencia Caballero, sobre la situación de emergencia al notar que un espectador necesitaba asistencia inmediata en la grada. El árbitro tomó la decisión de interrumpir el juego para permitir la intervención de los servicios médicos.

El club asturiano confirmó el trágico desenlace poco después de que ocurriera la emergencia. A través de un comunicado, el Real Sporting de Gijón lamentó el fallecimiento de C. R. G., quien según el texto era abonado del club desde hacía 40 años. “Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos”, expresó la entidad en sus canales oficiales, información que fue replicada por el medio que cubrió la noticia.

LaLiga, por su parte, anunció públicamente la suspensión del partido e informó que la fecha y la hora para la reanudación del encuentro se comunicarán próximamente. El texto publicado por el medio subraya que ni el equipo local ni el visitante regresaron al campo tras la interrupción, y ambos conjuntos se dirigieron directamente al túnel de vestuarios, a la espera de mayores novedades sobre la situación.

“Suspención del Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'”, comunicó LaLiga de manera oficial, agregando que el desarrollo del campeonato se adaptaría según las circunstancias, mientras los equipos y las autoridades trabajan en la reorganización del calendario para definir la nueva fecha.

Los representantes del Real Sporting de Gijón también señalaron en su mensaje de condolencias un agradecimiento al personal sanitario y de seguridad presente en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' por su trabajo durante la emergencia. El club extendió su reconocimiento al comportamiento de la afición tanto local como visitante durante lo que catalogó como momentos difíciles.

El CD Leganés y el propio organismo de LaLiga se sumaron a las expresiones de apoyo, enviando mensajes de solidaridad para familiares y allegados del aficionado fallecido. Según consignó el medio, el suceso generó una profunda tristeza en la comunidad deportiva, que se manifestó a través de muestras de respeto y apoyo colectivo, tanto desde las gradas como en declaraciones oficiales. No se han ofrecido detalles adicionales sobre la condición médica que provocó el fallecimiento.

El compromiso entre Real Sporting de Gijón y CD Leganés quedó, así, en suspenso de manera indefinida, a la espera de que los entes organizadores determinen el momento adecuado para su reanudación, tal como informó el propio campeonato en sus redes y confirmó el medio encargado de la cobertura del hecho.