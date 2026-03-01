Agencias

Suspendido el Sporting-Leganés por la muerte de un aficionado en El Molinón

Una persona de 82 años falleció tras sufrir una emergencia durante el inicio del enfrentamiento entre los dos equipos en Gijón, lo que llevó a la interrupción del evento y a una cascada de mensajes de apoyo a la familia

Guardar

Tras conocerse el fallecimiento de un hincha de 82 años que llevaba cuatro décadas como abonado del Real Sporting de Gijón, los mensajes de pésame y apoyo a sus familiares y personas cercanas inundaron los canales oficiales de ambos clubes y de LaLiga. De acuerdo con la información publicada por el medio que reportó los hechos, el partido correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés se suspendió este domingo poco después de su inicio, concretamente en el estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini', debido a una emergencia médica que terminó con la muerte de este aficionado.

Durante el minuto 4 del encuentro, según detalló LaLiga a través de redes sociales, los futbolistas del Leganés alertaron al árbitro, Daniel Palencia Caballero, sobre la situación de emergencia al notar que un espectador necesitaba asistencia inmediata en la grada. El árbitro tomó la decisión de interrumpir el juego para permitir la intervención de los servicios médicos.

El club asturiano confirmó el trágico desenlace poco después de que ocurriera la emergencia. A través de un comunicado, el Real Sporting de Gijón lamentó el fallecimiento de C. R. G., quien según el texto era abonado del club desde hacía 40 años. “Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos”, expresó la entidad en sus canales oficiales, información que fue replicada por el medio que cubrió la noticia.

LaLiga, por su parte, anunció públicamente la suspensión del partido e informó que la fecha y la hora para la reanudación del encuentro se comunicarán próximamente. El texto publicado por el medio subraya que ni el equipo local ni el visitante regresaron al campo tras la interrupción, y ambos conjuntos se dirigieron directamente al túnel de vestuarios, a la espera de mayores novedades sobre la situación.

“Suspención del Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'”, comunicó LaLiga de manera oficial, agregando que el desarrollo del campeonato se adaptaría según las circunstancias, mientras los equipos y las autoridades trabajan en la reorganización del calendario para definir la nueva fecha.

Los representantes del Real Sporting de Gijón también señalaron en su mensaje de condolencias un agradecimiento al personal sanitario y de seguridad presente en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' por su trabajo durante la emergencia. El club extendió su reconocimiento al comportamiento de la afición tanto local como visitante durante lo que catalogó como momentos difíciles.

El CD Leganés y el propio organismo de LaLiga se sumaron a las expresiones de apoyo, enviando mensajes de solidaridad para familiares y allegados del aficionado fallecido. Según consignó el medio, el suceso generó una profunda tristeza en la comunidad deportiva, que se manifestó a través de muestras de respeto y apoyo colectivo, tanto desde las gradas como en declaraciones oficiales. No se han ofrecido detalles adicionales sobre la condición médica que provocó el fallecimiento.

El compromiso entre Real Sporting de Gijón y CD Leganés quedó, así, en suspenso de manera indefinida, a la espera de que los entes organizadores determinen el momento adecuado para su reanudación, tal como informó el propio campeonato en sus redes y confirmó el medio encargado de la cobertura del hecho.

Temas Relacionados

Real Sporting de GijónCD LeganésLaLigaDaniel Palencia CaballeroEl MolinónGijónEmergencia médicaFútbolPersonal sanitarioAficiónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir: "Viniste en patera"

Omar El Hilali informó al árbitro que Rafa Mir le dirigió una frase discriminatoria durante el partido entre Espanyol y Elche, lo que motivó la intervención del protocolo antirracista y una interrupción temporal, según quedó registrado en el acta arbitral

El Hilali denuncia un insulto

Tres palestinos muertos por ataques israelíes en Gaza y Cisjordania a pesar del alto el fuego

Tres palestinos muertos por ataques

Al menos cinco muertos en ataques rusos en Ucrania

Las autoridades locales informan sobre numerosos fallecidos tras una oleada de bombardeos y ataques con drones en las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk, mientras las Fuerzas Armadas ucranianas registran 51 ofensivas desde el domingo

Al menos cinco muertos en

Mueren cuatro miembros de un grupo paramilitar proiraní en un bombardeo en Irak

Las Fuerzas de Movilización Popular confirmaron víctimas y heridos tras un ataque en Diyala, donde se reportó la implicación de la 41.ª Brigada vinculada a Asaib Ahl al Haq, mientras crece la presión internacional por la acusación a Estados Unidos e Israel

Mueren cuatro miembros de un

Trump anuncia que ha accedido a hablar con la nueva dirigencia de Irán

Washington recibió un pedido de contactos de las nuevas autoridades tras el fallecimiento del líder iraní, confirmó el mandatario estadounidense, quien advirtió sobre la tensión en las calles y la preocupación internacional por el futuro de la región

Trump anuncia que ha accedido