Peñarroja acude a su cita con la primera 'mascletà' con un espectáculo lleno de ritmo para que "llegue a todos"

La celebración del primer disparo pirotécnico del ciclo de 'mascletaes' de las Fallas de 2026 presentó un despliegue audiovisual cuidadosamente diseñado para garantizar que el espectáculo fuera accesible incluso para quienes se encontraban lejos de la zona principal de la plaza del Ayuntamiento de València. Según detalló Europa Press, Pirotecnia Peñarroja buscó que la estructura de la mascletà, que duró cinco minutos y empleó 141,383 kilos de material pirotécnico, ofreciera diferentes alturas y sonoridades para que “todos pudieran sentir la mascletà”.

El medio Europa Press reportó que la cita congregó a miles de personas en el centro de València para presenciar esta tradicional primera mascletà del ciclo, que se desarrolló el sábado a las 14:00, justo después de que las falleras mayores, Carmen Prades y Marta Mercader, dieran la señal al pirotécnico José Nebot con la frase tradicional: "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà". Nebot, originario de la Vall d'Uixó, manifestó su satisfacción diciendo al medio: "La mascletà la hemos vivido con mucho cariño, porque al final son 32 años viniendo a València el día 1 de marzo”. Añadió que, aunque devolver la pólvora a la ciudadanía resulta una gran responsabilidad, también es motivo de mucha felicidad.

Europa Press especificó que la mascletà estuvo articulada en diez fases. Las primeras tres consistieron en la presentación aérea de la mascletà, ascendiendo de intensidad sin perder el ritmo. El cuerpo central abarcó seis fases terrestres con acompañamiento aéreo permanente, siempre manteniendo el ritmo acorde al enfoque de Peñarroja. El cierre estuvo marcado por un terremoto de estilo potente, finalizado por un espectacular bombardeo aéreo de volcanes y carcasas de trueno, según informaron los organizadores. Nebot destacó a Europa Press que uno de los objetivos era compensar la distribución del espectáculo para que no solo quienes estaban en primera fila pudieran apreciarlo, sino también los presentes en los puntos más alejados, incluyendo aquellos próximos a la Estació del Nord.

Previo a la mascletà, la Societat Ateneu Musical del Port interpretó diversas piezas musicales, amenizando la espera del público que se fue congregando desde horas antes. Tras el disparo, los responsables de la pirotecnia acudieron al balcón del Ayuntamiento, donde fueron recibidos por las falleras mayores y el público, que les brindó una ovación. Entre los asistentes a este espacio se encontraron autoridades como la alcaldesa de València, María José Catalá; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el vicepresidente segundo del Consell, José Díez; y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, entre otros. Catalá manifestó ante los presentes el deseo de que las Fallas de este año se convirtieran en unas fiestas memorables para locales y visitantes, afirmando que València atraviesa “su mejor momento” y que el inicio de las Fallas con Peñarroja constituye una tradición arraigada.

La cobertura de Europa Press indicó que representantes de diversas Casas Regionales también participaron en el evento, tras haber sido recibidos en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, reforzando el carácter inclusivo y la oportunidad de compartir la cultura fallera con colectivos provenientes de otras regiones. Además, el acto contó con la presencia de miembros de diferentes comisiones falleras y de Juntas Locales Falleras de municipios de la provincia como Aldaia, Sagunto, Tavernes de la Valldigna, Utiel y la Vall d'Uixó.

En cuanto a la atención sanitaria durante el evento, Europa Press reportó que Cruz Roja efectuó un total de 43 atenciones, de las cuales 33 respondieron a lipotimias. Además, se registraron casos de crisis de ansiedad, una herida, una intoxicación, una patología cardíaca y otras tres intervenciones por causas varias. Tres personas debieron ser trasladadas a centros hospitalarios debido a hipertensión, cardiopatía e intoxicación.

El espectáculo marcó el inicio oficial de los festejos pirotécnicos de las Fallas de 2026 en València, confirmando la relevancia de la pólvora y el ritmo en las celebraciones y consolidando la participación de Pirotecnia Peñarroja, firma con más de tres décadas de presencia en el acto inaugural del 1 de marzo. Según destacó Europa Press, la estructura coordinada del evento y la respuesta multitudinaria ejemplifican el peso de esta tradición para la ciudad y sus habitantes.