Pakistán eleva a 352 los talibán muertos tras la escalada de violencia con Afganistán

El portavoz de Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán, Mosharraf Zaidi, adelantó en redes sociales que Islamabad ha incluido a los talibán paquistaníes dentro del balance de muertos y heridos que comunica como víctimas talibán afganas. Esta precisión surge mientras se intensifica el conflicto en la frontera entre Pakistán y Afganistán, situación que, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por Geo TV, ha elevado el número de fallecidos a 352 entre los talibán, según informó el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar.

Según publicó Geo TV, el Gobierno de Pakistán actualizó las cifras de la escalada de violencia, incrementando el recuento de talibán muertos de 331 a 352 en un contexto de enfrentamientos más intensos tras los recientes bombardeos del ejército paquistaní sobre posiciones en Afganistán. El ministro Tarar detalló además que los combates han dejado más de 535 afganos heridos y que las fuerzas militares de Pakistán han destruido 130 puestos fronterizos y capturado otros 26. El balance oficial también incluye la destrucción de al menos 171 tanques y vehículos, resultado de ataques dirigidos contra 41 ubicaciones dentro del territorio controlado por los talibán.

Tarar aclaró en sus declaraciones que los datos corresponden a talibán afganos, aunque admitió que en su balance oficial Islamabad hace una integración de los talibán paquistaníes con los afganos, lo que ha sido subrayado por Mosharraf Zaidi en sus comunicados públicos. Este matiz adquiere relevancia en un escenario donde la identificación de las fuerzas enfrentadas y el origen de las bajas permanece confuso, incrementando las disputas discursivas entre los gobiernos de ambos países.

El medio consignó también declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Hussain Andrabi, quien rechazó las informaciones provenientes de Kabul sobre la presunta destrucción de un avión militar paquistaní y la supuesta detención de su piloto. Andrabi calificó tales afirmaciones, formuladas por las autoridades talibán afganas, como “falsas y sin fundamento”. Durante los combates del sábado, fuentes afganas reportaron el derribo del avión y la captura del piloto, lo que amplificó el cruce de acusaciones sobre la veracidad de los reportes militares.

El viernes previo, Islamabad declaró una “guerra abierta” contra los talibán tras una serie de ataques por parte de las fuerzas afganas el jueves, eventos que motivaron a Pakistán a ordenar bombardeos sobre la capital afgana y otras ciudades clave como Kandahar. Estos ataques se produjeron a pocos días de que Afganistán denunciara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una ola de bombardeos paquistaníes en su territorio, señalando que los mismos causaron la muerte de más de diez civiles, según informó Geo TV.

De acuerdo con la versión oficial emitida por las autoridades de Pakistán y publicada por Geo TV, Islamabad justificó sus acciones asegurando que los ataques aéreos se dirigieron exclusivamente contra campamentos y refugios considerados terroristas, incluyendo posiciones del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo Estado Islámico. Estos bombardeos, según el comunicado, fueron en represalia por recientes atentados suicidas registrados en territorio paquistaní.

En el ámbito internacional, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, emitió un pronunciamiento condenando la escalada de violencia en la frontera entre ambos países. Kallas solicitó tanto a Pakistán como a Afganistán que aborden sus divergencias a través del diálogo y llamó a una desescalada “inmediata”, subrayando la exigencia de que todas las partes involucradas observen el respeto al Derecho Internacional, según reprodujo Geo TV.

Las hostilidades, que según los reportes de Geo TV han causado una fuerte destrucción material y elevado número de víctimas, mantienen a la región en un estado de alta tensión. Islamabad ha defendido la necesidad de sus operaciones militares como una respuesta directa a los ataques sufridos en su territorio, mientras que Kabul sostiene que los bombardeos paquistaníes han producido víctimas civiles y afectan gravemente la estabilidad del país. En este contexto, numerosos actores internacionales insisten en la urgencia de detener los ataques y buscar un proceso de negociación que reduzca el nivel de enfrentamiento armado.