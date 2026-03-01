La web y 'app' infoDANA Recuperación han costado más de 275.000 euros y han registrado 839 visitas y 732 descargas

La documentación entregada por el Ejecutivo indica que, para la difusión de información sobre la plataforma infoDANA Recuperación, el Gobierno autorizó la producción de trescientas fotocopias en color, repartidas entre cien copias en tamaño A3 y doscientas en tamaño A4. De acuerdo con Europa Press, estos materiales se destinaron a su uso en reuniones de coordinación, y el coste total del encargo ascendió a 165,73 euros, según consta en la respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso este medio. La entidad responsable de la impresión fue Centro de Reprografía Línea 2, S.L.

La inversión total del desarrollo digital de la plataforma infoDANA Recuperación, que incluye una página web y una aplicación móvil, alcanzó los 277.262,42 euros. Así lo consignó Europa Press basándose en la respuesta oficial del Gobierno a una serie de preguntas impulsadas por parlamentarios de Vox. Según la información gubernamental, el proyecto fue ejecutado como un encargo único y se adjudicó a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), mediante el procedimiento de Contratos del Sector Público, modalidad de encargo. El coste cubre la concepción, desarrollo y puesta en funcionamiento tanto del sitio web como de la aplicación.

Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, la plataforma digital registró un total de 839 visitas a la web y 732 descargas de la aplicación, según detalló el Gobierno en respuesta a los representantes de Vox. El objetivo principal de este proyecto ha sido la diseminación de información vinculada a la recuperación tras episodios de fenómenos meteorológicos adversos, como las inundaciones por DANA.

Europa Press reportó que la consulta parlamentaria planteó preguntas específicas sobre si se habían realizado suscripciones diferenciadas para la web y la aplicación, sobre el procedimiento de contratación pública elegido, la fecha exacta de formalización del contrato y la identidad de la empresa desarrolladora. A lo largo de su respuesta, el Ejecutivo reiteró que TRAGSATEC gestionó íntegramente el desarrollo tecnológico del sistema.

En lo relativo a la campaña de comunicación institucional asociada al lanzamiento de infoDANA Recuperación, la administración respondió a cuestiones planteadas sobre costes desglosados, número de panfletos impresos, distribución geográfica de estos materiales, la empresa encargada de la producción y distribución, así como el procedimiento de adjudicación de estos servicios. Según publicó Europa Press, el Gobierno aclaró que no hubo impresión ni reparto de panfletos específicamente relativos a infoDANA Recuperación en ningún territorio y que los folletos a los que hace referencia la documentación corresponden a las hojas divulgadoras del visor INFODANA, que contienen la dirección URL y códigos QR de acceso. Dichas hojas no constituyen una campaña de comunicación masiva, sino materiales puestos a disposición de personas asistentes a reuniones puntuales.

El montante dedicado a las fotocopias representa una parte residual si se compara con la inversión central en el entorno digital, cuyo coste se concentra en el desarrollo y la implementación tanto de la web como la app. Europa Press destacó que el Gobierno, en sus aclaraciones, puntualizó que el importe detallado para las fotocopias tiene carácter informativo, ya que se realizó el pedido por medios propios y no formó parte de un contrato independiente asociado a la comunicación institucional.

Todas estas respuestas se estructuran en el documento parlamentario solicitado por los diputados de Vox, quienes también demandaron datos concretos sobre la interacción del público con la plataforma: número de usuarios, descargas de la aplicación e impacto de la web, cifras que la administración central proporcionó en su contestación.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática asumió la responsabilidad en la puesta en marcha del proyecto, según indicó Europa Press. Este departamento supervisó desde el procedimiento de adjudicación hasta la puesta en funcionamiento y posterior seguimiento del uso de los recursos digitales e impresos, manteniendo control sobre el gasto y la difusión de información.

El medio Europa Press detalló que todas las actuaciones sobre la plataforma, tanto digitales como informativas impresas, formaron parte de una estrategia limitada a reuniones de coordinación específicas, sin campañas de información general extendidas hacia la ciudadanía. Esta decisión forma parte de la explicación ofrecida en el marco de las preguntas parlamentarias recibidas en el Congreso.