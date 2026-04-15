Expresidente Saca enfrenta proceso civil en El Salvador por impago de deuda con el Estado

San Salvador, 15 abr (EFE).- Una corte de El Salvador inició formalmente este miércoles un proceso contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) por el supuesto impago de una deuda de más de 4 millones de dólares con el Estado, que se estableció tras ser condenado por enriquecimiento ilícito.

Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR), que indicó que en este proceso se determinará si los recursos y bienes que ya han sido retenidos al exmandatario cubren la deuda.

"En este proceso, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, arrojará el monto que sigue adeudando Saca y su esposa, y considerar si con los bienes en cautela se cubre la cuantía para hacer la liquidación", explicó en un boletín la Fiscalía General.

Saca, que cumple una condena de 10 años de cárcel por el desvió de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal, y su esposa, Ana Ligia de Saca, fueron condenados en enero de 2021 en un proceso civil por enriquecimiento ilícito.

Saca fue condenado a devolver más de 3,89 millones de dólares y la ex primera dama 589.608 dólares.

"Del dinero total a devolver, el exmandatario únicamente ha abonado 5.845,75, dólares", de acuerdo con la Fiscalía.

A inicios de marzo pasado, una corte de El Salvador ordenó que un grupo de inmuebles y productos financieros del expresidente Saca por un monto de 9,6 millones de dólares pasen a manos del Estado por estar relacionados con la apropiación y lavado de más de 300 millones de fondos estatales.

El proceso iniciado este miércoles es un proceso de ejecución forzosa, un mecanismo mediante el cual el sistema judicial salvadoreño asegura que una obligación reconocida formalmente en una sentencia firme se cumpla de manera efectiva.

Saca, que también ha sido condenado por cohecho en otro caso a pagar 6 millones de dólares en un caso de desvío de fondos de Taiwán, ha sido uno de los presidentes más populares del país centroamericano y gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), ahora en la oposición.

Por el caso de Taiwán, que también salpicó al fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004), los implicados fueron sobreseídos en julio de 2019 de una causa penal por lavado de dinero, pero continuó la causa civil.

Saca fue el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por corrupción y le siguió el difunto exmandatario Mauricio Funes (2009-2014). EFE