Durante la cena oficial previa al inicio del Mobile World Congress (MWC), el rey Felipe VI subrayó la urgencia de ejercer la máxima moderación en el uso de la fuerza en Oriente Próximo, abogando a la vez por la protección de la población civil y la necesidad de priorizar el camino diplomático para solucionar el conflicto actual. Según reportó la agencia de noticias, el monarca destacó estos elementos fundamentales en su discurso pronunciado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el marco del evento inaugural del MWC, que este año tiene lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat, entre el lunes y el jueves.

De acuerdo con la información publicada por la agencia, el rey Felipe VI formuló este llamado a la moderación y al respeto a la vida de los civiles en un momento que consideró crítico para el equilibrio en la región de Oriente Próximo. El evento reunió a representantes de la industria tecnológica y altos funcionarios, insertando así el mensaje en un contexto de atención internacional y visibilidad mediática.

El rey manifestó, tanto en castellano como en catalán e inglés, la importancia de evitar que se desarrolle una situación de caos o que se extienda una represión total a raíz del enfrentamiento en esa zona. El discurso insistió en que el único camino viable hacia la estabilidad y la paz en Oriente Próximo implica restaurar el diálogo entre las partes involucradas, además de fomentar una solución diplomática que permita salir del ciclo actual de confrontación.

Según consignó la agencia, el monarca enfatizó que el respeto a la integridad de la población civil debe preservarse en cualquier circunstancia, instando a todos los sectores implicados a que busquen acuerdos enforcados en la diplomacia, en lugar de perpetuar el uso de la fuerza. Estas palabras surgieron en un contexto en el que crecen las preocupaciones internacionales por el aumento de la violencia en la región y sus consecuencias humanitarias.

El medio detalló que el rey Felipe VI adelantó este mensaje en el marco de una cena que tradicionalmente da inicio a uno de los principales encuentros globales sobre tecnología y comunicaciones móviles. La celebración del MWC en Barcelona suele ser un escaparate para mensajes relevantes, más allá del ámbito de la innovación y los negocios, dada la presencia de actores de distintas nacionalidades y sectores.

En su alocución, el monarca volvió a recalcar la urgencia de retomar el diálogo como única vía para alcanzar una paz sostenible y garantizar la protección de la población que atraviesa las consecuencias del deterioro de la estabilidad regional. La declaración, pronunciada en varias lenguas, fue interpretada por asistentes y observadores como un posicionamiento claro de la Casa Real ante una situación internacional marcada por la incertidumbre y la confrontación.

Varias fuentes resaltaron que la intervención de Felipe VI buscó situar el respeto a los derechos humanos y la protección de los civiles como ejes centrales de cualquier proceso de resolución. Al referirse a la importancia de evitar situaciones caóticas y represivas, el rey expuso la preocupación de España por las repercusiones que la escalada de violencia puede acarrear para la seguridad y la convivencia en el plano global.

Por parte de la organización del Mobile World Congress, la cena continuó conforme a la agenda prevista, con representantes institucionales, empresariales y diplomáticos escuchando atentamente las palabras del monarca. Según reportó la agencia, el ambiente del encuentro reflejó el grado de atención que concita la situación de Oriente Próximo, así como la voluntad de diversos actores de contribuir de algún modo a soluciones que incluyan tanto el diálogo como la diplomacia.

El discurso de Felipe VI en el Museo Nacional de Arte de Cataluña se produjo en el marco de una clara intención de lanzar el debate más allá de las fronteras españolas, planteando un mensaje de alcance internacional dirigido a quienes tienen influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Próximo. El llamado del monarca reiteró la necesidad de que todos los actores involucrados opten por fórmulas que prioricen los canales pacíficos y el entendimiento mutuo.

En la primera jornada del Mobile World Congress, la atención sobre el mensaje real se mantuvo entre los asistentes y los medios acreditados, dado que el evento concentra participantes de diferentes países y sectores estratégicos. De acuerdo con la información publicada, la intervención de Felipe VI se interpretó como una muestra de la preocupación permanente de España ante los conflictos armados y el impacto de estos sobre la población civil.

El rey finalizó su intervención sin hacer alusiones a episodios concretos ni a actores específicos del conflicto, focalizando el mensaje en principios generales de actuación internacional, como la moderación en el uso de la fuerza, el respeto a la vida de los civiles y la reanudación del diálogo para lograr la paz. Según consignó la agencia, estos puntos constituyeron los ejes centrales del discurso, en concordancia con la postura española en política exterior y con los principios establecidos en el derecho internacional humanitario.