El Rey llama a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Medio

El Rey Felipe VI ha llamado a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Medio, así como a respetar las vidas civiles y buscar una salida diplomática de la actual lógica de confrontación.

Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

En un discurso en que ha hablado en castellano, catalán e inglés, el Rey ha hecho este llamamiento "para prevenir una situación caótica y una represión total" y para restaurar el diálogo para buscar la paz.

