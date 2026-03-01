El OIEA convoca una reunión de su Junta de Gobernadores para este lunes por el ataque contra Irán

La solicitud formal de Irán para que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) trate de forma urgente los ataques ejecutados contra su territorio marcó el inicio de una agenda diplomática extraordinaria en Viena. Según informó Europa Press, el encuentro se realizará este lunes a partir de las 9.00 horas en el Centro Internacional de Viena, luego de que Rusia solicitara una “sesión especial” a raíz de los bombardeos atribuidos a Estados Unidos y a Israel el pasado sábado.

La sesión fue solicitada pocas horas después de los ataques, los cuales, de acuerdo con fuentes citadas por Europa Press, tuvieron como objetivo presionar por un cambio en el régimen iraní. El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Reza Nayafi, sostuvo en un comunicado difundido por Europa Press que la petición respondió de manera directa a los “ataques militares ilegales iniciados el 28 de febrero de 2026 contra la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos de América y el régimen israelí”.

El medio Europa Press detalló que la reunión se desarrollará bajo estricta confidencialidad institucional, ya que será a puerta cerrada y sin acceso de la prensa. Esta sesión especial precederá la sesión ordinaria de la Junta de Gobernadores, que ya estaba agendada para la jornada. Ambas citas se enfocarán en la seguridad nuclear y en la protección de las instalaciones sensibles de Irán ante el riesgo de nuevos episodios de violencia, según explicó el propio OIEA en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su declaración, el embajador Nayafi subrayó la responsabilidad urgente que tiene el OIEA en este contexto, afirmando que, conforme al Estatuto del organismo, debe actuar para enfrentar “estas amenazas a fin de salvaguardar las instalaciones nucleares y garantizar la integridad, credibilidad y eficacia del sistema de salvaguardias del OIEA”. Europa Press recogió que la preocupación central radica en la posibilidad de que ataques militares puedan poner en peligro instalaciones nucleares estratégicas, lo que ha encendido las alertas dentro de la comunidad internacional acerca de la estabilidad en la región.

Las autoridades rusas solicitaron la inclusión urgente de este asunto en la agenda del OIEA, tras calificar la situación como una amenaza a la seguridad internacional y la protección de infraestructuras nucleares. De acuerdo con Europa Press, funcionarios y diplomáticos prevén un debate intenso sobre las implicaciones de estos ataques, en un momento en el que se incrementan las tensiones entre Irán y potencias occidentales. El organismo convocó también a revisar posibles vulnerabilidades en el sistema global de salvaguardias nucleares.

El mismo sábado, tras los incidentes, Irán remitió formalmente la solicitud de reunión urgente ante el OIEA, insistiendo en que la comunidad internacional debe garantizar la protección de sus infraestructuras más sensibles y prevenir cualquier riesgo directo contra la seguridad de la región. Europa Press reportó que el comunicado de Nayafi enfatizó en que “el OIEA tiene la responsabilidad urgente de atajar estas amenazas para salvaguardar las instalaciones nucleares”, llamando al organismo a actuar en consonancia con su mandato.

La Junta de Gobernadores del OIEA representa la instancia suprema de toma de decisiones dentro de este organismo internacional, según describió Europa Press. Su capacidad de convocatoria en momentos de crisis busca ofrecer un marco multilateral para analizar la situación y proponer pasos inmediatos destinados a preservar la estabilidad estratégica y evitar la escalada de conflictos armados cerca de instalaciones de alto riesgo.

El encuentro en Viena va acompañado de preocupación por parte de varios estados miembros sobre la protección de los protocolos de salvaguardia y la verificación del uso pacífico de la energía nuclear en contextos de tensión militar. Según publicó Europa Press, la reunión extraordinaria ofrecerá la oportunidad de exponer los argumentos de cada parte involucrada y evaluar la respuesta institucional más viable, tomando en cuenta la posición del OIEA frente a episodios violentos que puedan comprometer el patrimonio nuclear mundial.

Con la decisión de cancelar la presencia de medios de comunicación, tanto la sesión especial como la ordinaria se llevarán adelante en un ambiente de discreción absoluta. De acuerdo con Europa Press, los diplomáticos defienden que este tipo de reuniones permiten una discusión franca sobre asuntos técnicos y de alta sensibilidad política, en un entorno acorde al alcance y gravedad de los incidentes recientes.

El trasfondo del encuentro radica en el reciente incremento de acciones militares en la región, lo cual motiva a los organismos internacionales a tomar medidas adicionales para asegurar la inviolabilidad de los sitios nucleares. Europa Press consignó que los delegados internacionales consideran que la protección de estas instalaciones constituye uno de los pilares para evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en amenazas mayores contra la estabilidad global.