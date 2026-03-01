El feminismo llega de nuevo dividido al 8M el próximo domingo: Dos marchas recorrerán Madrid a la misma hora

El año pasado, la participación en las marchas del 8 de marzo en Madrid alcanzó los 34.500 asistentes, según cifras oficiales, una cantidad que destaca la continuidad en la movilización, pese a las diferencias internas entre los colectivos feministas. Tanto la Comisión 8M como el Movimiento Feminista de Madrid reunieron a miles de personas, aunque divididas en convocatorias con reivindicaciones diferenciadas. Este año, la fractura sigue presente y se concretará en dos manifestaciones que recorrerán la ciudad a la misma hora, en el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Europa Press, el próximo domingo 8 de marzo de 2026, Madrid acogerá de nuevo dos marchas feministas simultáneas y separadas, reflejando la diversidad y distancia ideológica en el movimiento. Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado movilización desde la plaza de Cibeles a Plaza de España a las 12:00, bajo el lema “Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista”, acompañada por el sublema “Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas”. El colectivo abolicionista sostiene que combatir el uso del velo y rechazar la prostitución son luchas esenciales para la emancipación de las mujeres. Según publicó Europa Press, consideran que “todas las formas de velado” representan “manifestaciones de sometimiento” que niegan el control sobre el propio cuerpo y la autonomía. El Movimiento Feminista de Madrid ha subrayado que existe una movilización global de mujeres originarias de contextos islámicos que cuestionan la imposición del velo y que este fenómeno también repercute en España. Además, rechazan la influencia de las religiones en las instituciones y la educación pública, y reclaman un Estado español laico.

El tema del abolicionismo de la prostitución centrará la protesta principal de este colectivo, con el argumento de que la legalización implica “capitular ante la violencia contra las mujeres”. Insisten en la necesidad de políticas que ofrezcan alternativas y reparación integral a quienes han ejercido la prostitución, y critican tanto al Gobierno como a distintos partidos por no avanzar en la implementación de un modelo abolicionista. Europa Press apunta que el movimiento califica la prostitución como “violencia machista” y acusa de negacionismo a quienes no la reconocen como tal, reprochando el incumplimiento de los compromisos políticos en esta materia durante la legislatura actual. Este colectivo además manifiesta su repudio frente a la “barbarie patriarcal” en situaciones de guerra, genocidios y masacres, sosteniendo que la misoginia influye tanto en la vida pública como privada de millones de mujeres.

En las demandas sociales de cara al 8M, el Movimiento Feminista de Madrid también enfatiza la defensa de los sistemas públicos ante lo que describen como un avance de la ultraderecha y políticas de privatización, según recogió Europa Press. El manifiesto de este grupo exige fortalecer los recursos públicos, la regularización de mujeres migrantes que trabajan en condiciones precarias, y la abolición de formas de explotación laboral basadas en la desigualdad económica de las mujeres.

A la misma hora en otro punto de la ciudad, feministas de la Comisión 8M iniciarán su recorrido desde Atocha hasta el metro de Sevilla, bajo el lema “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes”. Tal como consignó Europa Press, este bloque enmarca su movilización como parte de una respuesta global por los derechos y libertades frente al avance de políticas autoritarias y contextos de guerra, racismo y desplazamientos. Desde la Comisión 8M se resalta la importancia de vincular las luchas locales con resistencias internacionales, considerando eventos como el conflicto en Palestina, desalojos como el de La Cañada o detenciones racistas en Estados Unidos como expresiones de una misma lógica excluyente.

Según detalló Europa Press, la Comisión 8M también centrará su discurso en la defensa de los servicios públicos, la vivienda, la “protección efectiva” de las personas trans y la garantía de derechos sexuales y reproductivos. La entidad sostiene que el feminismo constituye una “mayoría social organizada” con presencia territorial y habilitada para articular respuestas colectivas ante el cuestionamiento de derechos. Estas reivindicaciones buscarán sostener la lucha contra todas las formas de violencia machista y situar la agenda feminista en un plano internacionalista, según remarcó la organización.

Un aspecto notorio en la protesta de Comisión 8M este año será la centralidad de las trabajadoras del hogar y de cuidados, un sector que, según reportó Europa Press, ha denunciado con fuerza situaciones de abuso y desprotección en un entorno de elevada precariedad. Al término de la manifestación, este colectivo ha organizado un “tardeo feminista” con actividades musicales, sesiones de DJ e intervenciones en el corazón de Madrid.

En la comparación de cifras de participación, Europa Press recordó que en 2025 ambas marchas congregaron entre 34.000 y 34.500 asistentes, una cifra similar a la del año anterior, pero considerablemente inferior a las movilizaciones unitarias que en 2018 y 2019 reunieron a cerca de 300.000 personas. Las diferencias clave entre los grupos se concentran en la postura respecto a la abolición de la prostitución y la defensa de los derechos trans. Mientras la Comisión 8M apoya la Ley Trans y reivindica los derechos de las disidencias, el Movimiento Feminista de Madrid centra sus demandas en la erradicación de la prostitución, advirtiendo sobre sus riesgos y denunciando que “enseña a violar”.

La fragmentación feminista en Madrid comenzó a evidenciarse de forma marcada en 2022, con una participación de 56.000 personas durante las primeras marchas divididas, según el registro oficial; desde entonces, las cifras han decrecido y la distancia entre los colectivos se refleja tanto en los lemas como en la organización de las movilizaciones. Las manifestaciones recientes han estado marcadas por consignas centradas en la diversidad, la denuncia antirracista y el reclamo por los derechos de todas las identidades de género. Por ejemplo, en la última marcha destacaron los gritos de “el feminismo era la lluvia necesaria” y la exigencia de “papeles para todas”, en medio de una jornada lluviosa que, pese al clima, mantuvo las calles llenas.

Tanto el Movimiento Feminista de Madrid como la Comisión 8M han expresado su intención de incidir en la agenda pública defendiendo sus posturas, en una coyuntura de complejidad global marcada por conflictos, retrocesos en derechos y un debate interno que continua dividiendo la movilización feminista en la capital española.