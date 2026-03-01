El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) puntualizó que la tripulación de la embarcación iraní recibió instrucciones claras para deponer las armas y abandonar el navío antes de que se completara el ataque. Según informó CENTCOM, la agresión se enmarcó en la fase inicial de la llamada Operación Furia Épica y tuvo como objetivo una corbeta iraní clase Jamaran, que en esos momentos se encontraba atracada en el puerto de Chah Bahar, en la costa meridional iraní a orillas del golfo de Omán.

De acuerdo con el reporte del CENTCOM, citado por diversos medios internacionales, la corbeta de la Armada iraní quedó gravemente dañada durante el bombardeo y comenzó a hundirse en el propio muelle donde se hallaba. El ataque resultó directo y, conforme consignó el medio, las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron que la nave actualmente se encuentra descendiendo hacia el fondo marino del golfo de Omán, lo que indica la destrucción casi total de la embarcación militar persa.

El comunicado de CENTCOM, difundido ampliamente por agencias de noticias y canales oficiales estadounidenses, subrayó que la acción formó parte del desarrollo de la Operación Furia Épica. Este operativo global, liderado por Estados Unidos, se inició recientemente y contempla actuaciones militares en la región. El CENTCOM recalcó que el presidente estadounidense, Donald Trump, instó tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas de Irán como a la Guardia Revolucionaria y la Policía de ese país a acatar la orden de dejar las armas y abandonar el buque objetivo del ataque.

En sus palabras dirigidas a las fuerzas iraníes, reproducidas por numerosos medios y portavoces militares, la autoridad del CENTCOM enfatizó: “Los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Revolucionaria y la Policía ‘deben bajar las armas’. Abandonen el barco”. Esta declaración pone de relieve la posición estadounidense de buscar neutralizar la resistencia militar antes de ejecutar los ataques previstos en la operación.

El incidente, recogido por las plataformas informativas que citaron al CENTCOM, expuso que el ataque se realizó en las primeras horas del operativo, lo que incrementó la tensión en la región del golfo de Omán, una zona habitualmente vigilada por la presencia de flotas militares de distintos países. El puerto de Chah Bahar, en el extremo sur de Irán, representa un enclave estratégico en las operaciones navales tanto para el propio país como para las potencias extranjeras involucradas en la región.

Según publicó el CENTCOM, la elección del objetivo responde a directrices operativas que buscan debilitar la capacidad naval iraní y enviar un mensaje directo a las autoridades de Teherán sobre las consecuencias de mantener intactas sus capacidades armamentísticas y su postura en el contexto de tensiones bilaterales. Fuentes del mando estadounidense reiteraron su llamado a los miembros de las fuerzas persas para que abandonaran la resistencia, lo que sugeriría una preocupación por limitar las bajas humanas durante el ataque involuntario.

El desarrollo de la Operación Furia Épica y el ataque a la corbeta clase Jamaran, destacaron los portavoces del CENTCOM, se produce en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos e Irán experimentan un deterioro significativo, reflejado en la presencia de fuerzas navales en la región y en la escalada de retórica e intercambio de advertencias públicas. Las fuentes militares estadounidenses recalcaron que las acciones adoptadas forman parte de un enfoque más amplio de control y presión en escenarios geopolíticos sensibles.

El muelle de Chah Bahar, donde quedó inutilizada la corbeta iraní, figura en los informes como una instalación portuaria relevante para la defensa marítima de Irán, y el ataque ha puesto de relieve la vulnerabilidad de algunos dispositivos militares de la república islámica frente a operativos de precisión estadounidenses, según detalló el CENTCOM.

Ante estas circunstancias, medios internacionales han seguido de cerca la reacción iraní y los movimientos posteriores de las fuerzas estadounidenses en la zona del golfo de Omán, esperando más información oficial tanto de los responsables militares iraníes como del propio CENTCOM, que mantiene actualizaciones frecuentes de la Operación Furia Épica y sus consecuencias sobre la seguridad regional en ese corredor marítimo.