El brent sube un 3,18 % y roza los 95 dólares tras parón de negociaciones entre Irán-EEUU

Londres, 1 jun (EFE).- El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en agosto subió un 3,18 %, hasta rozar los 95 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres después de que Irán haya frenado las negociaciones de paz con Estados Unidos.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó en 94,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implica un avance de 2,93 dólares con respecto al cierre del día anterior, cuando terminó en 92,05 dólares.

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El brent inició la semana al alza después de que la agencia de noticiasTasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informase hoy de que Teherán había detenido las negociaciones indirectas con Washington como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo chíí libanés Hizbulá se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenará su ofensiva en el Líbano; una tregua que confirmó poco después el Gobierno de Beirut.

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Trump también aseguró que las conversaciones con Irán prosiguen "a un ritmo acelerado".

"Los mercados están descontando cada vez más un acuerdo a corto plazo entre Estados Unidos e Irán, mientras que el sentimiento geopolítico en torno al conflicto de Oriente Medio parece estar agotándose antes del verano", escribió hoy la analista de mercado Razan Hilal en la web de Forex. EFE

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