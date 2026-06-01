Protestas en Valparaíso durante primera comparecencia de Kast ante el Parlamento chileno

Santiago de Chile, 1 jun (EFE).- Organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles protestaron este lunes en Valparaíso contra la política de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast y marcharon hacia el Parlamento, donde el líder ultraderechista ofrecía su primer discurso sobre el estado del país.

La marcha, que partió en la Plaza de la Victoria y culminó en las inmediaciones el Parlamento, transcurrió con normalidad y hasta hora no se reportan detenidos.

"Esta movilización es en contra de las políticas de desmantelamiento de la salud pública, la educación y todos los derechos sociales", afirmó a medios locales Cecilia Olivares, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Valparaíso.

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Con pancartas en las que se podía leer consignas como "No retroceder en derechos", la marcha se desarrolló en una de las principales arterias de la ciudad porteña, ubicada a 120 kilómetros al noroeste de Santiago y blindada con un gran contingente policial para la primera Cuenta Pública de Kast.

"Estamos aquí replicando el llamado que hicimos el día que asumió esta Administración, que era necesario enfrentar los planes de este gobierno de ultraderecha en la calle, con movilización y juntando los diversos sectores que nos vemos afectados", dijo por su parte el delegado del Sindicato de Starbucks, Antonio Páez.

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El gobernante, que llegó al poder el pasado 11 de marzo con la promesa de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y mejorar las cuentas fiscales, ordenó un ambicioso plan de ajustes y un recorte del 3 % promedio en la mayoría de los ministerios.

Para esta tarde, varias organizaciones de escolares han convocado también una concentración en Santiago, aunque la gran convocatoria contra los recortes tendrá lugar el miércoles en la capitalina Plaza Italia.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el regreso a la democracia, ha tenido un inicio de mandato complejo, marcado por una abrupta caída en las encuestas y por un anticipado cambio de gabinete apenas dos meses después de llegar al cargo, en el que a removió a su vocera y a la ministra de Seguridad.

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Sus primeros dos meses en el poder han estado marcados también por la tramitación en el Parlamento de una megarreforma que contempla significativas bajadas de impuestos para las empresas, que está considerada su proyecto estrella y con la que busca elevar el crecimiento al 4 % al final de su mandato, así como fomentar el empleo. EFE

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