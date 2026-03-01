Ana Alonso: "Espero que mi accidente sea solo una anécdota y pueda seguir muchos más años consiguiendo éxitos"

El otoño pasado, mientras se entrenaba, Ana Alonso sufrió un atropello que alteró sus planes deportivos. Ese incidente trastocó su preparación, pero también puso a prueba su determinación y capacidad de recuperación. Pese a las secuelas del accidente y contra todo pronóstico, Alonso logró volver a la élite del esquí de montaña y sumar dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, una hazaña que, según su testimonio, ha significado un esfuerzo físico y mental de gran intensidad. Según detalló Europa Press, la deportista granadina espera que ese episodio solo quede "como una anécdota", expresando el deseo de sumar más éxitos y evitar nuevas lesiones tras dos temporadas marcadas por dificultades físicas.

De acuerdo con Europa Press, Alonso explicó que el esfuerzo realizado para llegar en óptimas condiciones a la cita olímpica fue considerable. Antes del accidente, solía entrenar fuerza entre dos y tres días a la semana dedicando una hora por sesión, pero la recuperación exigió multiplicar esta carga hasta ejercitarse todos los días durante tres horas. Esta adaptación resultó fundamental, ya que, según explicó, la operación no era una opción en ese momento; la rehabilitación pasó a depender de la fuerza física como herramienta clave para volver a competir al máximo nivel. "Acababa muy cansada porque no estaba acostumbrada a ese nivel de exigencia, de fuerza, y fue muy intenso", relató la propia Alonso, quien enfatizó la importancia de creer firmemente en los propios objetivos para superarse.

El regreso a España tras los Juegos Olímpicos trajo consigo un reconocimiento público. Alonso y su compañero Oriol Cardona, con quien obtuvo el bronce en relevos, recibieron felicitaciones tanto en el ámbito institucional como popular. "Estamos recibiendo muchísimo cariño y muchísimos mensajes de enhorabuena. Nosotros sabíamos que veníamos a los JJ.OO. con opciones de hacer medallas, pero yo creo que no éramos conscientes de la repercusión que podían tener estas medallas", compartió la deportista durante la entrevista con Europa Press. Además, resaltó el cansancio acumulado por la agenda apretada de compromisos tras el evento, situaciones como la visita a la Casa Real y al presidente del Gobierno, que describió como “muy especiales” y motivo de orgullo.

Respecto a la modalidad del esquí de montaña incluida en los Juegos Olímpicos, Alonso ahondó en las particularidades de la disciplina y en las demandas actuales del propio deporte. Explicó que las pruebas olímpicas se diseñaron para resultar más atractivas ante el gran público, por eso se seleccionaron el esprint y los relevos, pese a que la prueba tradicional, la individual, sigue siendo la más importante para los especialistas del esquí de montaña. “Cuando el esquí de montaña se hizo olímpico, se crearon estas disciplinas para que fueran más vistosas”, declaró. De cara a futuras ediciones olímpicas, como la prevista en los Alpes Franceses en 2030, señaló que hay gestiones en marcha, especialmente por parte de Francia, para incluir la modalidad individual en el programa olímpico, lo que supondría un avance para la representación de este deporte.

Según Europa Press, Alonso identificó “las transiciones” como uno de los retos más exigentes de las pruebas en pareja. Aunque ella y su compañero suelen destacar en ese aspecto, explicó que el cansancio puede llevar a cometer errores significativos. “‘Yo las puedo hacer en 12 segundos y las hice en 23 o 24 segundos”, lamentó Alonso. “Cuando pierdes 10 segundos en cosas que sabes que puedes hacerlas mejor, con lo que luego cuesta recortarlas subiendo... pues da mucho coraje. En las transiciones, cuando tú eres consciente de que no las estás haciendo bien, es cuando peor lo pasas”, relató al medio.

El impacto de sus logros va más allá de los resultados en el medallero. Tal como publicó Europa Press, Alonso recalcó la fuerza simbólica de su éxito para fomentar la base del esquí de montaña en España. Relató que la celebración del Olympic Festival en Sierra Nevada y otros eventos de visibilización arroparon su reconocimiento público, especialmente entre los más jóvenes. Comentó que al observar cómo niños se interesan ahora por la disciplina, entiende que los resultados no solo son un éxito personal, sino una oportunidad para impulsar este deporte en el país. "De hecho a mí ya me han venido varios diciéndome: '¡Yo quiero hacer skimo, quiero hacer skimo!'. Darle repercusión en grandes sitios y en grandes medios creo que es una cosa muy importante", señaló.

En relación con sus expectativas personales, Alonso expresó a Europa Press su confianza en superar el accidente y continuar aspirando a nuevos éxitos: "Yo espero que sea solo una anécdota, que pueda seguir muchos más años consiguiendo éxitos. Sobre todo, lo que más, que me respeten las lesiones porque los últimos dos años han sido bastante duros en este aspecto". También subrayó la importancia de la resiliencia y la autoconfianza para alcanzar metas que en ocasiones pueden parecer inalcanzables. Acerca de la medalla en esprint, confesó: "Una parte de mí siempre creyó en ella, pero sabía que era como creer que podía volar, la del esprint. Yo creo que por eso, por esa capacidad que he tenido de creer muchísimo en mí, pues la pude conseguir y es un regalo".

La experiencia de Alonso durante el último ciclo deportivo pone de relieve tanto los desafíos físicos y mentales ligados a la superación de una grave lesión como la trascendencia social de los éxitos deportivos de élite. A través de sus logros en Milán-Cortina, Alonso no solo reafirma el potencial del esquí de montaña español, sino también el valor de la constancia, la disciplina y la capacidad de inspirar a nuevas generaciones.