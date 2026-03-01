Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los bombardeos en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la comunidad española en Oriente Próximo, compuesta por cerca de 30.000 personas, se encuentra en buen estado y sin víctimas entre sus miembros, luego de los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según informó el canal 24 Horas de RTVE, Albares mantuvo una reunión por videoconferencia con todos los embajadores españoles asignados en países de la región para analizar la situación país por país y confirmar el bienestar de los ciudadanos españoles presentes allí. El titular de Exteriores resaltó que, en las circunstancias actuales, no existe ningún reporte de españoles heridos ni fallecidos.

De acuerdo con RTVE, el ministro expuso que las condiciones en que se encuentran los diferentes países del área son variadas, debido al impacto de la reciente escalada militar. Durante la reunión con los embajadores en Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia, se revisaron los detalles sobre seguridad de cada nación para evaluar cómo afecta a los nacionales españoles el contexto actual.

La escalada militar surgió tras un ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, según consignó el medio RTVE. Irán respondió atacando tanto al Estado de Israel como a bases estadounidenses en países cercanos, lo que generó alteraciones en la seguridad y restricciones en el espacio aéreo de varios países de la región. El ministro Albares puntualizó que algunos países, como Arabia Saudí, Jordania y Omán, mantenían su espacio aéreo abierto en el momento de la evaluación, mientras que otros, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, lo habían cerrado completamente. Estas variaciones incrementan la complejidad de la situación de seguridad y requieren un seguimiento estrecho.

RTVE detalló que Albares subrayó durante la entrevista que la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel carece de respaldo legal, puesto que no cuenta con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro señaló: "Esta acción sin ninguna cobertura legal, desde luego nosotros no la acompañamos. Porque la violencia nunca trae paz, sólo caos". Además, el representante de Exteriores recordó el respaldo de España a todas las sanciones de la Unión Europea, incluidas las que afectan a la Guardia Revolucionaria iraní, y defendió el derecho a la libre expresión y manifestación de la ciudadanía iraní, haciendo especial mención a las mujeres.

La comunicación constante entre el Ministerio de Exteriores y los embajadores en la región busca garantizar la protección de los intereses y la integridad de los españoles residentes o en tránsito en Oriente Próximo. Según publicó el canal 24 Horas de RTVE, la situación se mantiene bajo evaluación permanente, dada la volatilidad del contexto regional y las posibles repercusiones de nuevas acciones militares o restricciones en los desplazamientos y comunicaciones.