ZTE presentará en MWC 2026 los nuevos dispositivos móviles, de compañía y de red de su ecosistema de IA

La serie nubia Neo de ZTE registró un incremento del 300 por ciento en sus ingresos durante 2025, mientras la compañía tecnológica afianza su apuesta por la integración de inteligencia artificial en dispositivos de consumo. De acuerdo con la información difundida por ZTE y publicada por diferentes medios, la firma llevará su portafolio más reciente al Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrará en Barcelona, con el propósito de consolidar su posición en el sector digital global.

Según informó ZTE, durante el evento la compañía exhibirá novedades en su línea de teléfonos inteligentes nubia, incluyendo el modelo M153, equipado con el asistente Doubao AI, lanzado previamente en el mercado chino en diciembre. ZTE considera que este equipo representa un avance significativo, al incorporar una inteligencia artificial que entiende comandos complejos en lenguaje natural y ejecuta tareas entre aplicaciones, lo que define como un teléfono con IA nativa. Tanto el software como el hardware y el ecosistema de ZTE integran esta tecnología, que busca transformar la relación entre usuario y dispositivo.

El medio detalló que, bajo una estrategia denominada “Innovación + Acción”, la nueva propuesta de ZTE apuesta por fortalecer la interacción entre las personas y los dispositivos digitales, desplazando la IA de un rol utilitario a uno simbiótico, en el que la inteligencia artificial crece y comprende al usuario. El objetivo declarado por la compañía es liderar el desarrollo tecnológico en inteligencia artificial y expandir su uso comercial, marcando diferencias con los enfoques dominantes actuales.

Entre los productos innovadores que ZTE prevé mostrar en MWC 2026 se encuentra AI iMoochi, una mascota digital que funcionará como acompañante emocional, adaptándose y personalizándose para cada usuario. Este asistente virtual promete responder e interactuar a través de distintas acciones, representando un aporte a la tendencia de asistentes más inteligentes y enfocados en la experiencia de usuario.

Dentro del segmento de videojuegos, ZTE expone su línea REDMAGIC, reconocida por la propia compañía como la marca líder en terminales para gaming a nivel mundial. Además de los nuevos modelos nubia Neo, la propuesta incluye teléfonos inteligentes con prestaciones específicas para videojuegos, como refrigeración activa y gatillos laterales, con el propósito de acercar características de alta gama a un público joven y a precios más asequibles. El medio puntualizó que la serie nubia Neo está dirigida a este segmento, aportando soluciones adaptadas al mercado de los videojuegos móviles.

En materia de conectividad, ZTE presentará avances en soluciones de red, destacando su presencia invicta durante cinco años consecutivos como líder mundial en el segmento de 5G FWA (acceso fijo inalámbrico) y MBB (banda ancha móvil). La firma atribuye estos resultados a su estrategia “5G para todos”, que busca tanto consolidarse en mercados de alto valor, con el desarrollo de tecnologías 5G-A y WiFi 8, como reducir la brecha digital en regiones emergentes a través de soluciones financieras adaptadas y tecnológicas de fácil implementación.

A través de esta combinación de asistentes virtuales, dispositivos orientados a la experiencia de juego, infraestructura de red avanzada y un enfoque centrado en la inteligencia artificial, ZTE concreta su renovada misión de fomentar una conexión cada vez más estrecha entre las personas y los dispositivos, en un movimiento estratégico para asumir el liderazgo en la innovación digital, según publicó la propia compañía y recogieron los diferentes medios del sector.