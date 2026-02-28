Siria denuncia al menos cuatro muertos por el impacto de un misil iraní en el sur del país

Las autoridades sirias han informado sobre el impacto de un segundo misil iraní en la localidad de Al Hiran, ubicada en la gobernación de Quneitra, al sur del país, en un contexto donde los ataques entre Israel e Irán han escalado en la región. Según consignó la agencia oficial de noticias SANA, este nuevo ataque se suma al registrado previamente en la ciudad de Sueida, donde al menos cuatro personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas después de que un proyectil alcanzara un edificio en la zona industrial de dicha ciudad, situada en la gobernación homónima.

De acuerdo con SANA, el incidente en Sueida se enmarca en los altercados que han surgido a raíz de operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, seguidos por respuestas con bombardeos lanzados tanto hacia Israel como hacia posiciones estadounidenses en la región. La agencia de noticias comunicó que “cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas cuando un misil iraní impactó un edificio en la zona industrial de la ciudad de Sueida como resultado del intercambio de ataques entre Israel e Irán”.

El medio SANA detalló que las víctimas mortales formaban parte de la población local y que las autoridades se encuentran trabajando en la zona para socorrer a los heridos y evaluar los daños estructurales provocados por el misil. El reporte oficial no precisó la cifra total de lesionados, aunque indicó que el ataque causó daños materiales significativos en los alrededores.

Sobre el segundo ataque, la agencia notificó el impacto de otro proyectil en la población de Al Hiran, también al sur de Siria, sin entregar de inmediato detalles sobre posibles bajas o daños materiales. Ambas localidades se ubican en áreas que han experimentado una significativa presión militar y desplazamientos de civiles a raíz del recrudecimiento de las hostilidades.

El sur de Siria mantiene una situación compleja, ya que parte de este territorio permanece bajo ocupación israelí desde la ofensiva lanzada por ese país a finales de 2024, en la etapa final del gobierno de Bashar al Assad. Tras la caída del antiguo régimen, el control de la región pasó a manos de nuevas autoridades respaldadas por países occidentales, lo que ha modificado las dinámicas geopolíticas y las alianzas en esa zona estratégica.

La cadena de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán ha desencadenado una reacción en cadena, en la que los territorios sirios se han visto involucrados de forma directa. Los ataques recientes reflejan la volatilidad que atraviesa Oriente Medio y la manera en que los conflictos bilaterales pueden impactar a países y regiones cercanas, según expuso SANA.

El intercambio de proyectiles entre Irán e Israel representa un episodio más en la prolongada tensión militar en Medio Oriente, contexto en el que Siria, tradicional aliado de Irán, ha sufrido las consecuencias directas con víctimas civiles y daños a la infraestructura en el sur del país. Varias organizaciones locales mantienen sus esfuerzos para asistir a los afectados, en tanto que las autoridades trabajan junto a equipos de emergencia para atender a los heridos y realizar las investigaciones necesarias.

SANA subrayó que la situación se desarrolla en medio de la reorganización del poder en Siria luego de la salida de al Assad, lo que ha reconfigurado los equilibrios en la región y ha situado al país en medio de intereses contrapuestos de actores regionales e internacionales. La presencia continuada de fuerzas extranjeras y de actores no estatales contribuye a la persistencia de los enfrentamientos, según el análisis recogido por el medio sirio.

Hasta el momento, no se han reportado declaraciones por parte de representantes oficiales de Israel o Irán respecto a las bajas civiles sirias, mientras que los servicios de emergencia siguen desplegados en las zonas afectadas por los ataques. Los incidentes ocurridos tanto en Sueida como en Al Hiran ilustran, de acuerdo con SANA, la escalada del conflicto y el impacto humanitario que amenaza con extenderse en la población civil de la región.

El medio SANA concluyó que las autoridades sirias se mantienen en alerta máxima y han solicitado el apoyo de organizaciones internacionales para gestionar la situación, responder a las necesidades inmediatas y prevenir nuevas víctimas en el marco de una crisis que permanece en plena evolución.