Rueda transmitirá en Bruselas la necesidad de que "funcionen todos los controles" con la entrada en vigor de Mercosur

Alfonso Rueda destacó que las ayudas europeas han impulsado la modernización y la competitividad del sector agrícola y pesquero en Galicia, y recalcó que la continuidad de estos recursos resulta esencial para el desarrollo y el relevo generacional en el campo gallego. Así lo manifestó el mandatario autonómico, quien se encuentra ultimando los detalles de su visita a Bruselas, donde llevará sus demandas a las autoridades de la Unión Europea ante la inminente entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre Mercosur y la UE.

Según informó el medio, tras participar en un acto en Baiona, Rueda anunció que expondrá ante el comisario europeo de Agricultura la necesidad de que los controles y medidas de salvaguarda funcionen de manera eficaz desde el inicio de la aplicación del tratado con Mercosur. Entre las principales preocupaciones de la Xunta figura el refuerzo de las auditorías tanto en el país de origen como en las fronteras españolas, responsabilidad del Gobierno central, para verificar que todos los productos cumplan las condiciones pactadas en el acuerdo.

El presidente gallego subrayó que la Xunta asume su compromiso en las labores de inspección de consumo y en materia de salud pública, pero reiteró que es imprescindible “que la entrada en vigor de Mercosur no se convierta en ningún caso en un perjuicio ni en ninguna amenaza” para los sectores afectados en Galicia. De acuerdo con las declaraciones recogidas, pondrá el foco en reclamar una supervisión estricta para impedir la entrada de productos que no respeten las normas europeas, evitando así posibles daños a la producción local.

Según detalló el medio, Rueda prevé trasladar asimismo a los responsables comunitarios la exigencia de que no se reduzcan los fondos orientados a la agricultura, la política agraria común y la pesca, adaptando las ayudas a la nueva coyuntura derivada del marco económico europeo. Considera "fundamental" la preservación de estos fondos, ya que han sido determinantes para la transformación y modernización del sector en Galicia, potenciando su competitividad y facilitando la incorporación de nuevas generaciones al ámbito rural.

El mandatario insistió en la importancia de mantener el flujo de fondos europeos y solicitó, además, que se agilice y simplifique la gestión de las subvenciones para garantizar que los beneficiarios accedan a ellas de forma más sencilla y rápida. Rueda afirmó que uno de sus principales objetivos será asegurar ante el comisario europeo que la situación de Galicia reciba la atención que le corresponde dada su relevancia dentro del contexto agrario y pesquero europeo.

Según publicó el medio, Rueda señaló que la reunión cobra especial significado, ya que no es habitual que un comisario europeo reciba a un presidente autonómico en vísperas de decisiones de gran trascendencia para el sector. Considera que esta cita representa una oportunidad para reivindicar de forma directa la posición y las necesidades de Galicia ante las autoridades europeas, en un momento crucial para el futuro del campo y la pesca regionales con la apertura comercial hacia los países del Mercosur.

La postura del presidente de la Xunta responde a la inquietud existente entre agricultores y pescadores gallegos por el posible impacto de la entrada de productos provenientes de fuera de la UE, que podrían competir con los producidos bajo las estrictas regulaciones comunitarias. De acuerdo con la información del medio, la Xunta mantendrá como prioridad la defensa de los intereses autonómicos en el nuevo escenario que se abrirá tras la ratificación provisional del acuerdo con el bloque suramericano, centrando sus esfuerzos tanto en la protección de los sectores estratégicos como en la sostenibilidad del desarrollo rural gallego.