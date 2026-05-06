Cinco civiles rusos mueren en un ataque de drones ucranianos contra Crimea

Moscú, 6 may (EFE).- Cinco civiles rusos murieron en la anexionada península ucraniana de Crimea en un ataque de drones ucranianos, según informó este miércoles el líder regional, Serguéi Axiónov.

"Lamentablemente, a consecuencia de un ataque de drones ucranianos contra Dzhankói, hay víctimas civiles, murieron cinco personas", escribió en su canal de Telegram, poco después de que entrara en vigor el cese el fuego anunciado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

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Axiónov expresó sus "sinceras y profundas" condolencias a los familiares y allegados y prometió toda la ayuda y apoyo necesarios.

"En el lugar de los hechos trabajan los servicios especializados. Controlo la situación personalmente", añadió, al llamar a la población a mantener la calma y confiar solo en informaciones oficiales.

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Aunque el incidente ocurrió pasada la medianoche, tras la entrada en vigor del cese el fuego, las autoridades locales anunciaron varias horas antes de que las defensas antiaéreas rusas repelían drones enemigos.

De momento, Ucrania y Rusia no se han pronunciado sobre el alto el fuego propuesto por Kiev en las primeras horas del miércoles, en cuya medianoche comenzaba el plazo de tregua planteado por los ucranianos, al que Moscú nunca llegó a dar una respuesta oficial.

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El canal de Telegram de la Fuerza Aérea ucraniana, que informa a diario en tiempo real de la entrada de misiles y drones rusos al espacio aéreo ucraniano, dio cuenta desde la medianoche de este miércoles del lanzamiento de bombas aéreas en zonas cercanas al frente y de algunos drones contra regiones del noreste, el sureste y el sur de Ucrania.

La cuenta refleja una actividad menos intensa de lo habitual por lo que respecta a los ataques de larga distancia rusos.

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El presidente Volodímir Zelenski había propuesto una tregua indefinida a partir de la pasada medianoche en respuesta a la declaración de una tregua temporal unilateral por parte del Kremlin para los días 8 y 9 de mayo, con motivo de la conmemoración en Rusia de la victoria soviética sobre los nazis. EFE