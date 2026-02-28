Maíllo apela a movilizar al votante abstencionista y afirma que "la mayoría absoluta del PP-A se ha perdido"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha expresado su preocupación ante el progresivo aumento en los precios de la vivienda en Andalucía, destacando que el incremento registrado en la región supera el promedio nacional. Esta observación fue compartida antes del comienzo de la manifestación organizada por la Plataforma 28F en Sevilla, como parte de la celebración del Día de Andalucía. Según informó el medio, Maíllo aprovecha este contexto para exhortar a quienes se abstuvieron de votar en los anteriores comicios autonómicos a que participen activamente en las próximas elecciones, señalando la importancia de la movilización de ese sector para modificar el panorama político andaluz.

De acuerdo con la información publicada, Maíllo sostiene que el Partido Popular de Andalucía, encabezado por Juanma Moreno, ha perdido la mayoría absoluta, circunstancia que considera fundamental para propiciar un cambio sustancial en la correlación de fuerzas del Parlamento andaluz. El dirigente de IU afirmó que recientes encuestas reflejan un cambio en la tendencia política, aunque matizó que el interés de esos sondeos reside, a su juicio, en el estado de ánimo social más que en sus resultados numéricos. Ante la reiteración de sondeos publicados en los últimos días, insistió en que la clave para una transformación radica en conseguir que los votantes de izquierda que eligieron no acudir a las urnas reconsideren su decisión.

Maíllo subrayó, según detalló la plataforma informativa, que su formación busca conectar con quienes mantienen una predisposición y entusiasmo por construir una alternativa al actual Ejecutivo autonómico. El dirigente de izquierdas enfatizó que la acción de su coalición se centra en “abrazar y acoger” a sectores diversos de la sociedad, con el objetivo de sumar voluntades y capacidades para formar un gobierno diferente al del Partido Popular. Señaló que el resultado electoral estará íntimamente vinculado a la participación del electorado indeciso, por lo que la inclusión de estas personas será un elemento determinante en el futuro político de Andalucía.

En ese contexto, también se refirió a los problemas que atraviesan los servicios públicos de la comunidad. Maíllo expuso que en sus reuniones y visitas por distintas zonas de Andalucía ha percibido una creciente insatisfacción ciudadana derivada, en particular, del colapso en el sistema de sanidad pública y el deterioro de la educación. Añadió que la tendencia al alza de los precios –con especial énfasis en el mercado de la vivienda– constituye un factor que agrava el descontento social, al tratarse de un aspecto que afecta a la vida cotidiana de la población.

El dirigente también dedicó críticas al presidente andaluz, Juanma Moreno, al advertir que sus políticas han llevado a la comunidad a niveles reducidos de autogobierno. Según publicó el medio, Maíllo defendió la urgencia de recuperar el “poder andaluz” que, desde su perspectiva, se ha visto menguado bajo la gestión actual del Ejecutivo autonómico. El objetivo estratégico de Izquierda Unida, reiteró, pasa por construir una alternativa de gobierno desde la izquierda, con capacidad efectiva para gobernar la región y con el horizonte puesto en los próximos comicios de junio.

Además de los temas políticos y económicos, Maíllo condenó durante su intervención el presunto asesinato machista registrado en El Puerto de Santa María. “La insoportable tragedia del presunto asesinato machista de una mujer en El Puerto de Santa María”, afirmó el dirigente, al lamentar que en la jornada del 28 de febrero Andalucía se vea obligada a sumar una nueva condena por violencia de género. Maíllo insistió, recogió el medio, en que no basta con repudiar el crimen, sino también denunciar las posturas que niegan la existencia de esta problemática social. Reclamó una respuesta colectiva para generar esperanzas y enfrentar lo que denominó como “lacra” de la violencia de género.

En el desarrollo de su discurso, Maíllo insistió en que el cambio político en Andalucía requiere una izquierda revitalizada y decidida a gobernar. Según consignó el medio, el dirigente abogó por una coalición que integre distintos matices y sensibilidades dentro del espectro progresista, con el convencimiento de que la suma de fuerzas permitirá enfrentar el actual rumbo de la Junta y reconstruir los servicios públicos y derechos sociales en la comunidad.

Por último, el dirigente manifestó que el rechazo creciente hacia las políticas del Gobierno andaluz también se traduce en un reclamo por mayor autogobierno. Según reportó el medio, Maíllo reiteró la importancia de fortalecer la autonomía regional para garantizar el bienestar de la población. Destacó que la estrategia de su organización se basa en sumar nuevas voces y actores que aspiren a liderar una alternativa política capaz de satisfacer las demandas actuales de los andaluces.