La Embajada de España en Irán, con 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras ataque de EEUU e Israel

Las directrices de seguridad para los ciudadanos españoles en Irán ya se encontraban en su nivel más alto incluso antes de la más reciente escalada militar en la región, y ya se aconsejaba de manera enfática la salida inmediata del país, utilizando cualquier medio disponible. Según informó el medio Europa Press, tras el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de España han reiterado estas recomendaciones, instando a los españoles presentes en territorio iraní a mantenerse atentos a la evolución de la crisis y a seguir las instrucciones de la embajada.

El medio Europa Press detalló que la Embajada de España en Teherán monitorea de forma continua la situación de los aproximadamente 158 ciudadanos españoles registrados en ese país. Las fuentes consultadas por Europa Press explicaron que el seguimiento se mantiene tras los recientes bombardeos realizados contra el gobierno iraní y que desde hace semanas el Ministerio de Asuntos Exteriores venía desaconsejando completamente cualquier viaje a Irán. Las advertencias se intensificaron debido a la persistente tensión en la zona, que alcanzó un nuevo pico tras el ataque dirigido a instalaciones iraníes.

Luego de la ofensiva militar, que tuvo como participantes a fuerzas estadounidenses e israelíes, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reforzado sus mensajes instando a los ciudadanos españoles presentes en Irán a abandonar cuanto antes el país. Las autoridades españolas han recordado que, ante la falta de garantías de seguridad, permanecer en Irán representa un riesgo elevado, motivo por el cual la recomendación oficial ha sido la evacuación inmediata siempre que existan medios para ello.

En paralelo, la Embajada de España en Israel también ha emitido orientaciones dirigidas a los ciudadanos españoles residentes o en tránsito en ese país. A través de publicaciones en redes sociales, la legación diplomática ha instado a la comunidad española a seguir de forma rigurosa las pautas dictadas por las autoridades israelíes, aconsejando mantenerse próximos a refugios y atentos a las informaciones oficiales ante el aumento de la hostilidad en la zona. Europa Press consignó que estas medidas buscan reducir los riesgos derivados de un posible recrudecimiento de los enfrentamientos y garantizar la protección de los españoles en el país.

La crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó tras el lanzamiento de misiles y el uso de drones por parte de Teherán en respuesta a los ataques iniciales, según publicó Europa Press. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la operación militar tiene como fin la destitución del régimen de los ayatolás, declaración que ha incrementado la tensión en todo Oriente Medio.

Europa Press también reportó que otras embajadas españolas situadas en estados de la región han ampliado sus recomendaciones de seguridad para los ciudadanos ante el crecimiento del conflicto. En Emiratos Árabes Unidos, la misión diplomática ha sugerido a los ciudadanos españoles que permanezcan en sus domicilios hasta nuevo aviso y que se mantengan alejados de cualquier instalación militar en Emiratos, además de exhortarlos a estar informados de manera permanente sobre la evolución de la situación.

Las autoridades diplomáticas en Qatar, de acuerdo con Europa Press, han emitido un manual de recomendaciones a través de redes sociales con pautas sobre cómo actuar en caso de un agravamiento del conflicto. El documento incluye indicaciones sobre ubicaciones seguras para buscar refugio y medidas preventivas para minimizar los riesgos durante situaciones de emergencia.

Asimismo, la Embajada de España en Jordania proporcionó indicaciones de seguridad a los ciudadanos españoles en ese territorio, a raíz de la creciente tensión regional. Las consignas incluyen guardar la calma, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse permanentemente informados sobre el desarrollo de la situación a través de canales oficiales, según detalló Europa Press.

El seguimiento de la crisis por parte de las embajadas españolas se realiza de manera coordinada desde los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, que mantiene una vigilancia constante y ajusta sus recomendaciones según la evolución de la situación. Las medidas adoptadas buscan garantizar la protección de los ciudadanos españoles ante la incertidumbre que genera una escalada militar de este alcance en la zona, tal como reportó Europa Press.

Esta serie de recomendaciones y advertencias refuerzan la posición del gobierno español de priorizar la seguridad de sus nacionales en medio de una crisis regional en rápido desarrollo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desplegado sus recursos para mantener informada a la comunidad española en los países afectados, brindando canales directos de comunicación con las embajadas y facilitando información sobre procedimientos de emergencia en caso de desplazamiento o evacuación.

La atención se centra actualmente en el efecto que puedan tener futuras acciones militares o represalias en los países vecinos y en las rutas seguras de salida para los españoles aún presentes en territorio iraní, según publicó Europa Press. Ante un conflicto que involucra a varios actores regionales y globales, las autoridades diplomáticas intensifican su labor para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos y ofrecer el apoyo necesario durante el desarrollo de la crisis.