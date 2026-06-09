Presidente de Ecuador denuncia una supuesta campaña de difamación del exmandatario Correa

Quito, 8 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este lunes una supuesta campaña de difamación impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), después de que se difundieran unos audios atribuidos presuntamente al exmandatario y al expolicía Rodney Rengel, testigo protegido en la investigación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

"La evidencia es clara, el correísmo lo único que quiere es afectar mi nombre, el de mi familia y destruir la democracia", escribió Noboa en la red social X, en respuesta a una publicación de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

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La funcionaria difundió fragmentos de un supuesto audio entre Correa y Rengel, quien la semana pasada rindió testimonio anticipado dentro del caso del asesinato de Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 a once días de las elecciones extraordinarias que terminó ganando Noboa.

Morillo acusó a Correa de reunirse con el expolicía para "construir falsas narrativas" y aseguró que el objetivo era vincular al mandatario ecuatoriano con el denominado caso Porsche, que investiga el atentado de un coche bomba ocurrido en junio de 2025 en Guayaquil.

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El caso hace referencia a la aparición de un vehículo Porsche, perteneciente a una empresa de la familia Noboa en las inmediaciones de la vivienda de un sospechoso del atentado con coche bomba perpetrado en Guayaquil, la ciudad más grande del país andino.

Correa reconoció previamente que mantuvo una reunión virtual con Rengel, sostuvo que el encuentro estuvo relacionado principalmente con una investigación sobre ese caso y no con el asesinato de Villavicencio, y aseguró que fue el expolicía quien se acercó a él porque estaba atravesando problemas laborales.

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Además, Rengel declaró el pasado 3 de junio en una cámara de Gesell sobre el asesinato del candidato presidencial y aseguró que agentes y altos mandos policiales ya sabían supuestamente que se iba a perpetrar el atentado contra él.

Por el asesinato de Villavicencio fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado.

La Fiscalía busca formalizar su acusación contra los presuntos autores intelectuales, entre los que ha imputado a Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa del país, a los empresarios vinculados a casos de corrupción Xavier Jordán y Daniel Salcedo, al exministro correísta José Serráno y el exasambleísta correísta Ronny Aleaga.

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La audiencia preparatoria del juicio por la autoría intelectual iba a iniciarse el pasado viernes 5 de junio, pero finalmente se pospuso por recursos interpuestos por la defensa de dos de los investigados. EFE