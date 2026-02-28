Israel cierra el paso de Rafá "hasta nueva orden" tras el inicio de los ataques sobre Irán

El comunicado emitido por el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) de Israel enfatizó que las reservas alimentarias en la Franja de Gaza se encuentran en niveles que, según sus estimaciones, superan considerablemente las necesidades nutricionales de la población local. De acuerdo con COGAT, los suministros que han ingresado desde el inicio de la tregua cuadruplican el requerimiento diario necesario, lo cual se habría calculado utilizando parámetros establecidos por Naciones Unidas. Sobre esa base, la entidad israelí argumentó que el cierre temporal de los pasos fronterizos, incluido el de Rafá, no derivará en un empeoramiento de la situación humanitaria entre los residentes palestinos.

Según informó el medio Europa Press, las autoridades militares israelíes anunciaron durante la jornada del sábado la decisión de cerrar el cruce de Rafá, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, en respuesta al comienzo de la ofensiva militar coordinada entre fuerzas de Estados Unidos e Israel contra instalaciones vinculadas a Irán. Esta medida se enmarca dentro de una serie de nuevos protocolos de seguridad implementados para reforzar el control de los accesos y el flujo de personas y mercancías a través de la frontera sur de Gaza.

El COGAT, principal órgano israelí de coordinación y supervisión de asuntos civiles en los territorios palestinos, explicó que estos “ajustes de seguridad” comprenden el cierre de diferentes puntos de paso en la Franja de Gaza, siendo Rafá uno de los más representativos tanto en función logística como humanitaria. Según consignó Europa Press, la autoridad israelí detalló que la contingencia responde a la necesidad de prevenir cualquier riesgo agregado derivado de la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán.

El comunicado oficial del COGAT justificó la ofensiva militar israelí-estadounidense como un esfuerzo concertado para “eliminar amenazas existenciales a largo plazo para el Estado de Israel” originadas, según su planteamiento, por el “régimen terrorista iraní”. Según publicó Europa Press, la coordinación entre ambos aliados condujo a una intensificación de acciones militares en la región, lo que provocó la implantación de restricciones adicionales en las fronteras bajo supervisión israelí.

En cuanto al flujo de bienes y asistencia, el COGAT puntualizó que, bajo su criterio, el reciente incremento en la entrada de alimentos a la Franja permitirá mantener niveles suficientes de abastecimiento durante un periodo prolongado, a pesar del cierre temporal de los pasos. Este organismo afirmó que la evaluación se basa en una metodología validada por Naciones Unidas, aunque fuentes humanitarias externas no han refrendado de manera independiente estas afirmaciones, según indicó Europa Press.

Las autoridades israelíes no han precisado cuál será la duración del cierre ni bajo qué condiciones se reanudaría el tránsito regular en el paso de Rafá, aunque remarcaron que toda decisión estará supeditada a la evolución del contexto de seguridad regional y a las directrices militares emitidas en coordinación con sus aliados internacionales. Tal como publicó Europa Press, el Gobierno israelí mantiene el argumento de que su estrategia busca garantizar la protección de su territorio frente a lo que considera amenazas estratégicas provenientes de Irán.

Rafá constituye el principal punto de acceso para el flujo humanitario hacia la Franja de Gaza, dado que otros pasos fronterizos, como el de Erez, permanecen con restricciones intermitentes o completamente cerrados en función de las condiciones de seguridad. Desde el inicio del conflicto bélico y del posterior alto el fuego, la asistencia alimentaria y médica ha transitado mayoritariamente a través de este corredor, lo que ha elevado la atención internacional cada vez que se reportan interrupciones en su operatividad, según reportó Europa Press.

La decisión comunicada afecta tanto al transporte de mercancías como al desplazamiento de personas entre Egipto y el enclave palestino, impactando las labores logísticas de agencias humanitarias e incrementando la incertidumbre para miles de habitantes de Gaza que dependen de este acceso para recibir ayuda. Europa Press detalló que la medida, adoptada unilateralmente por las autoridades militares israelíes, se suma a un contexto regional marcado por la escalada de acciones militares y la persistencia de tensiones entre los principales actores involucrados en el conflicto.

Este cierre se produce tras la intensificación de ataques dirigidos contra objetivos asociados con Irán, desarrollados de manera conjunta por Estados Unidos e Israel, lo que ha elevado la alerta en toda la región. Conforme a lo consignado por Europa Press, la respuesta israelí forma parte de un conjunto más amplio de acciones defensivas y ofensivas adoptadas para enfrentar lo que define como “amenazas de largo plazo”.

A pesar de las garantías oficiales israelíes en cuanto a la suficiencia de reservas alimentarias y la continuidad del flujo de ayuda, organizaciones internacionales han reiterado en declaraciones previas su preocupación por las condiciones de vida en Gaza. Europa Press ha contextualizado que los cortes recurrentes y las restricciones fronterizas han dificultado previamente el acceso de insumos básicos y asistencia médica, poniendo mayor presión sobre la población local en episodios de cierre prolongado.

La medida dictada por el COGAT y la persistencia de la situación de cierre en Rafá mantienen en vilo a las comunidades palestinas y a las entidades humanitarias que operan en el área. Mientras tanto, la evolución del operativo militar conjunto entre Israel y Estados Unidos frente a objetivos iraníes condiciona la política de seguridad aplicada en las fronteras de la Franja de Gaza, según volvió a detallar Europa Press en su más reciente cobertura.