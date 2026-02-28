Irán pide una convocatoria urgente de la Junta de Gobernadores del OIEA

El representante permanente de Irán ante la ONU, Reza Nayafi, señaló que en los últimos ocho meses Israel ha realizado amenazas directas y reiteradas respecto a una posible acción militar contra el programa nuclear iraní, calificado por Teherán como de carácter pacífico. Según informó Europa Press, Nayafi denunció que los recientes ataques de Israel y Estados Unidos constituyen una violación de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como de otras normativas del derecho internacional que garantizan la inviolabilidad de las instalaciones nucleares bajo salvaguarda.

El Gobierno de Irán formalizó una petición urgente para que se convoque una reunión especial de la Junta de Gobernadores del OIEA, con el objetivo de abordar el ataque que Israel y Estados Unidos perpetraron el sábado 28 de febrero de 2026 contra territorio iraní. Esta ofensiva fue atribuida por las partes agresoras al objetivo de forzar un cambio de régimen en la República Islámica, según detalló Europa Press. Irán sostiene que la acción militar representa una infracción grave del derecho internacional y demanda que el organismo nuclear afronte las consecuencias y resguarde la integridad de sus instalaciones nucleares.

En el comunicado remitido por el embajador Nayafi, difundido por Europa Press, Teherán señala que tanto el vicepresidente estadounidense, JD Vance, como el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con altos funcionarios de Israel, emitieron amenazas públicas contra el programa nuclear iraní. Irán considera que estas expresiones públicas aumentan el nivel de riesgo y presionan al OIEA a tomar medidas inmediatas. De acuerdo con la comunicación iraní, el OIEA, en virtud de las competencias establecidas en su Estatuto, debe asumir la responsabilidad urgente de responder ante amenazas y ataques militares como los recientes, para proteger las instalaciones bajo su supervisión y mantener la fiabilidad y efectividad del sistema de salvaguardias internacionales.

Adicionalmente, Irán insta al director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, a que convoque una sesión especial de la Junta de Gobernadores, órgano de máxima autoridad del organismo, con carácter inmediato. El objetivo de la convocatoria solicitada es que los estados miembros puedan abordar y dar respuesta urgente tanto a los ataques militares como a las amenazas sin precedentes dirigidas a las instalaciones nucleares iraníes declaradas como pacíficas y bajo custodia del OIEA, consignó Europa Press.

En la misiva también se menciona una carta emitida por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien dirigió su mensaje al secretario general de la ONU, António Guterres. En esa comunicación, Araqchi subraya la posición oficial de Teherán, que sostiene que la República Islámica ejerce su derecho legítimo a la defensa conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo con el gobierno iraní, dicho artículo habilita la respuesta defensiva ante un acto de agresión. Según publicó Europa Press, esta referencia respalda jurídicamente la reacción de Irán ante los hechos ocurridos tras el ataque coordinado desde Washington y Tel Aviv.

La correspondencia diplomática resalta que la solicitud de sesión urgente ante la Junta de Gobernadores se fundamenta en la necesidad de proteger el carácter pacífico y la integridad de las instalaciones nucleares del país. La petición enfatiza la importancia de salvaguardar la credibilidad y eficacia del sistema internacional de supervisión del OIEA frente a posibles amenazas o acciones militares que pudieran vulnerarlo, tal y como publicó Europa Press. Irán argumenta que, si el organismo internacional no aborda de forma adecuada la situación, se pondría en riesgo la confianza global y el funcionamiento del sistema multilateral de supervisión nuclear.

Según detalló Europa Press, Irán califica estos sucesos como una vulneración flagrante de la inviolabilidad de las instalaciones protegidas por el derecho internacional y reitera la exigencia de una reacción inmediata de la comunidad internacional. La carta de Nayafi insta a los estados miembros del OIEA a asumir un papel activo para garantizar que los hechos recientes no sienten un precedente que debilite los acuerdos de salvaguarda y los principios de protección de las instalaciones nucleares bajo supervisión internacional.

Europa Press informó que la convocatoria de una sesión de la Junta de Gobernadores del OIEA busca encarar tanto los riesgos emergentes para la seguridad de las instalaciones iraníes como las consecuencias políticas y jurídicas de los ataques. El gobierno de Teherán expresa que la protección del programa nuclear, declarado pacífico, y la defensa ante amenazas externas, constituyen actualmente prioridades para su política exterior, centrando la atención en el debate sobre el alcance y los límites de la protección internacional de instalaciones nucleares reguladas, según lo publicado por Europa Press.