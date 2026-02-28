El presidente de Irán condena el bombardeo de la escuela de Minab en su primera comunicación desde los ataques

La publicación de un mensaje en la página web oficial del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aclaró que el mandatario se encuentra con vida, pese a los recientes bombardeos en territorio iraní. En este comunicado, Pezeshkian expresó su rechazo al ataque contra la Escuela Primaria Sahayare Tayiba, ubicada en Minab, al sur del país, en el que al menos 85 niñas fallecieron y un alto número de personas resultó lesionado. Según consignó el medio que brindó la información, esta declaración constituyó la primera reacción pública del presidente iraní desde el comienzo de los ataques aéreos encabezados por fuerzas estadounidenses e israelíes.

Según reportó el medio, el bombardeo sobre la escuela femenina ocurrió el sábado, en el contexto de una ofensiva militar a gran escala dirigida contra diversos puntos en Irán. Las autoridades atribuyeron la operación a fuerzas extranjeras y señalaron como responsables a Estados Unidos y a Israel, en una escalada que sigue alimentando la tensión regional. Pezeshkian describió el ataque como un acto "bárbaro", "cobarde" e "inhumano", términos empleados en la comunicación y que, de acuerdo con la publicación oficial, buscan describir la gravedad de lo sucedido y transmitir luto nacional por la magnitud de la tragedia.

El mensaje oficial detalló que la cifra de muertes confirmadas ascendía a al menos 85 menores de edad, con un número considerable de heridos, muchos de los cuales reciben atención médica. El presidente subrayó la importancia de destinar todos los recursos estatales disponibles para la asistencia sanitaria y la atención de los afectados. A su vez, el texto recalcó el compromiso de las autoridades con las familias y la comunidad de Minab, enfatizando el sentimiento de pesar compartido con la población local.

De acuerdo con la información publicada, el mandatario iraní responsabilizó de forma directa a "los agresores estadounidenses y sionistas", aludiendo a Israel y Estados Unidos como los ejecutores del operativo militar. En su declaración, Pezeshkian sostuvo que estos hechos representan una nueva muestra de los crímenes cometidos "por los invasores de esta tierra" y anticipó que tales acciones permanecerán en la memoria histórica iraní.

Tal como detalló la fuente oficial, la ofensiva militar tuvo como uno de sus objetivos explícitos forzar un cambio de gobierno en Irán. Este contexto coincide con el auge reciente de tensiones en la región, donde las operaciones armadas y los incidentes fronterizos han generado incertidumbre a nivel internacional. El fatídico ataque a la escuela femenina de Minab, ocurrido la mañana del sábado, se produjo en medio de esta coyuntura y provocó inmediatas repercusiones políticas y sociales dentro del país.

La reacción de Pezeshkian, publicada tras el comienzo de los bombardeos, constituye una muestra de la postura oficial frente a la intervención militar extranjera y de la gravedad asignada al ataque sobre la infraestructura educativa. Además, la comunicación recoge la consigna de que la memoria de lo ocurrido no será olvidada por las futuras generaciones del país, conforme al mensaje dirigido por el mandatario.

Diversos segmentos de la sociedad iraní, así como representantes gubernamentales y medios afines, distribuyeron mensajes de condolencias y exigencias de justicia ante la pérdida de vidas menores y los daños sufridos en la comunidad de Minab. Según reportes del mismo medio, las tareas de atención médica y asistencia a los heridos continúan en hospitales y centros de salud de la región; además, las autoridades refuerzan los dispositivos de emergencia en la zona afectada.

La información provista precisó que la Escuela Primaria Sahayare Tayiba, blanco del ataque, era una institución de carácter femenino y que en el momento del bombardeo albergaba a un número elevado de niñas. La magnitud de la tragedia, según puntualizó el mensaje presidencial, recibió cobertura relevante en medios iraníes y generó llamados a la unidad nacional.

La ofensiva atribuida a Estados Unidos e Israel, reportó la fuente, formó parte de una campaña de ataques coordinados que incluyó otros objetivos en territorio iraní. Las autoridades locales manejan la hipótesis de que el operativo buscó debilitar la respuesta gubernamental y aumentar la presión sobre las instituciones estatales. El presidente Pezeshkian, en su declaración, enfatizó la resistencia del país frente a lo que definió como acciones de actores foráneos enfocados en desestabilizar la estructura política de Irán.

La declaración oficial surgió en medio de rumores y desinformación sobre la integridad física del propio mandatario a raíz de los bombardeos. Tal como consignó el medio original, la publicación del mensaje en línea sirvió para confirmar que Pezeshkian mantiene sus funciones y reiteró la condena del gobierno iraní a la acción militar extranjera contra su población civil.