El jefe de DDHH de la ONU alerta del creciente "peligro" de la "crisis olvidada" en Sudán del Sur

Cerca de 10 millones de personas requieren ayuda humanitaria en Sudán del Sur y más de 2,3 millones han sido desplazadas dentro del país, lo que sitúa a la nación como una de las más impactadas globalmente por el desplazamiento forzado. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), tan solo en los dos últimos meses, más de 250.000 personas han abandonado sus hogares. Estas cifras se mantienen al margen de la atención internacional, contraste marcado con la gravedad de la emergencia, según consignó el medio Europa Press.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este viernes sobre el "peligro creciente" que representa la persistente crisis en Sudán del Sur, conflicto que describió como "olvidado" por la comunidad internacional. Según reportó Europa Press, Türk afirmó que la población civil queda expuesta ante una constante escalada de violencia, alimentada por tensiones políticas y una crisis humanitaria que complica la posibilidad de alcanzar una paz duradera. Advirtió que el acuerdo de paz de 2018 atraviesa una "grave tensión" y llamó a la adopción de "medidas urgentes" para evitar el "retorno a una guerra civil total".

Europa Press detalló que la falta de disciplina militar ha incrementado el sufrimiento de la población civil, que se ve afectada por ataques indiscriminados, bombardeos aéreos, asesinatos, secuestros y múltiples formas de violencia sexual. Según datos de ACNUDH difundidos por el citado medio, más de 5.100 personas resultaron muertas o heridas en Sudán del Sur en 2025, cifra que representa un aumento del 40% comparado con el año anterior. Los secuestros también mostraron un incremento, alcanzando 550 casos, al tiempo que se contabilizaron 250 incidentes individuales de violencia sexual vinculados directamente al conflicto.

La situación humanitaria se deteriora además por los riesgos que enfrentan los trabajadores humanitarios. Europa Press indicó que, en lo que va de año, se registraron lesiones y muertes entre los equipos de asistencia, incluyendo a dos funcionarios de la ONU. Los equipos ven limitadas sus funciones debido a la inseguridad y las hostilidades constantes, lo que obstaculiza la respuesta a las necesidades de una población desplazada y vulnerable.

En sus declaraciones, que recoge Europa Press, Volker Türk lamentó que "las tropas han demostrado un desprecio casi total por la protección de los civiles", señalando que la escalada de la violencia está acompañada por un aumento de discursos de odio y el fomento de ataques contra comunidades y grupos étnicos concretos. Türk también subrayó que la extensión del conflicto a lo largo de la frontera, junto con la guerra que se desarrolla en territorio limítrofe, ha intensificado la llegada de refugiados y repatriados, agravando así la inestabilidad y las violaciones de derechos humanos.

Según publicó Europa Press, la crisis que sufre Sudán del Sur se intensificó tras el estallido de violencia en febrero de 2025, cuando la milicia conocida como White Army llevó a cabo una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en la ciudad de Nasir, situada en el estado de Alto Nilo, fronterizo con Etiopía. Este ataque resultó en la toma temporal de la localidad y generó la respuesta de las autoridades, quienes ordenaron el arresto domiciliario de Riek Machar, exvicepresidente y líder del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en Oposición (SPLM-IO), acusándolo de conspirar contra el Estado. El SPLM-IO, según Europa Press, denunció que esta detención constituye una violación del acuerdo de paz alcanzado en 2018.

La violencia iniciada en Nasir se expandió a otras regiones del país, provocando un aumento generalizado de los enfrentamientos y una agudización de la crisis política y social. Esta oleada de hostilidades se produjo en un contexto de tensión institucional, luego de que el presidente Salva Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011, extendiendo por dos años el período de transición política. Esta medida recibió críticas por parte de la comunidad internacional, que exige avances sustanciales en la implementación del acuerdo de paz de 2018 y la realización de elecciones, compromisos que aún no se han cumplido, según consigna Europa Press.

En opinión del representante de la ONU, expresada a través de Europa Press, la combinación de inseguridad persistente, el colapso de compromisos políticos fundamentales y la emergencia humanitaria masiva ponen en riesgo la frágil estabilidad alcanzada tras el acuerdo de 2018. Türk insistió en la urgencia de intervenir y redoblar esfuerzos para evitar un retroceso hacia el conflicto abierto, en un contexto donde la falta de avances políticos y la escalada de la violencia afectan principalmente a la población civil.

El informe de ACNUDH recogido por Europa Press también señala que el país enfrenta desafíos adicionales relacionados con la protección de los grupos vulnerables, la escasa disciplina en los cuerpos armados y la incitación a la violencia por razones étnicas. El deterioro de la situación en Sudán del Sur se enmarca, según Türk, en "una de las crisis olvidadas del mundo", donde la atención internacional resulta insuficiente frente a la magnitud del desplazamiento, el hambre, y las persistentes violaciones de los derechos humanos.