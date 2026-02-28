EEUU pone a cubierto al personal de sus Embajadas en Israel y los países del Golfo

La Embajada de Estados Unidos en Israel comunicó a su personal y sus familiares que debían buscar resguardo en refugios hasta que se emitieran nuevas instrucciones, en respuesta al actual ciclo de ataques entre Teherán, Estados Unidos e Israel. Según informó el medio, esta medida se extendió a otras representaciones diplomáticas estadounidenses en la región, ante el cierre del espacio aéreo de Israel y la cancelación de vuelos comerciales en el aeropuerto Ben Gurion, dispuesto por el Gobierno de Tel Aviv.

De acuerdo con el reporte publicado, las autoridades estadounidenses en varias embajadas han ampliado la instrucción a ciudadanos estadounidenses que residen en países árabes del Golfo. En el caso de la Embajada de Estados Unidos en Bahréin, se confirmó la implementación de políticas de resguardo inmediatas para todo su personal, con la recomendación expresa de que todos los ciudadanos estadounidenses sigan la misma pauta “hasta nuevo aviso”, tal como detalla el comunicado oficial citado por el medio. Esto se produce en medio de la reacción de Irán, que tras el ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra centros de poder en Teherán, inició una serie de ataques sobre objetivos estadounidenses en la región, generando un contexto de alto riesgo.

El medio reportó que la Embajada de Estados Unidos en Abu Dabi, así como el Consulado estadounidense en Dubái, emitieron también instrucciones similares. Enviaron órdenes a su personal para que permanezcan bajo resguardo y recomendaron a la comunidad estadounidense que se encuentre en territorio de los Emiratos Árabes Unidos que adopte las mismas precauciones mientras persista la tensión. Además, las representaciones diplomáticas han insistido en la necesidad de que los estadounidenses en la zona cuenten con reservas suficientes de agua, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales ante la posibilidad de escenarios prolongados de inseguridad.

En su conjunto, estas disposiciones reflejan la preocupación de las autoridades estadounidenses por el aumento de la hostilidad en la región, marcada por la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel sobre posiciones iraníes y la posterior reacción de Teherán, que dirige ataques hacia intereses y objetivos militares estadounidenses en puntos estratégicos del Medio Oriente. Las embajadas han recurrido a la difusión de estos mensajes de advertencia a través de comunicados oficiales, solicitando medidas excepcionales de autoprotección y recomendando a sus funcionarios, familiares y la comunidad estadounidense adoptar protocolos de emergencia, incluyendo resguardarse dentro de sus domicilios y preparar insumos básicos de supervivencia.

Según detalló el medio, la razón detrás de esta cadena de acciones de protección se enmarca dentro de la escalada militar y política, donde Teherán interpreta los ataques de Estados Unidos e Israel como un intento por promover un cambio de régimen en Irán. El recrudecimiento de las hostilidades ha provocado cierres de espacios aéreos, restricciones a la aviación civil y suspensión de rutas comerciales, como ha sido el caso del aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Las repercusiones afectan la movilidad de ciudadanos y personal diplomático, a la vez que incrementan el nivel de alerta y el despliegue de medidas de seguridad.

El medio también consignó que estas recomendaciones de resguardo y abastecimiento, promovidas por las representaciones estadounidenses en Medio Oriente, responden a la incertidumbre provocada por el cruce de ataques tras la ofensiva sobre las estructuras de poder iraníes. Además, se ha destacado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales y de las embajadas para minimizar riesgos, aún cuando las instrucciones puedan extenderse por periodos indeterminados y la situación evolucione según los acontecimientos militares y políticos de la región.

Las embajadas han reforzado su comunicación con la comunidad estadounidense residente y visitantes, reiterando la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios y reforzar medidas de preparación en el hogar. En cada uno de los países implicados, los comunicados oficiales subrayan la necesidad de mantener la calma y acatar las órdenes de protección emitidas por los organismos de seguridad y las representaciones diplomáticas estadounidenses, hasta que las condiciones permitan reconsiderar el protocolo de resguardo.