Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad

Las pesquisas revelaron que el dinero sustraído a los afectados terminó repartido entre pagos por contenido para adultos, apuestas en línea y la adquisición de sustancias prohibidas. Según consignó la Guardia Civil, precisamente el análisis de la trazabilidad digital de las operaciones permitió rastrear el movimiento de los fondos y vincularlo con una persona de 29 años residente en Cuenca, quien fue detenida por varios delitos relacionados con estafa y blanqueo.

De acuerdo con la información publicada por la Guardia Civil, la investigación se inició luego de que uno de los matrimonios implicados presentara una denuncia a comienzos del año pasado tras identificar operaciones bancarias inusuales en sus cuentas. Este primer aviso llevó a los agentes a examinar los extractos y movimientos financieros de los denunciantes, lo que permitió constatar el desvío sistemático de cantidades importantes sin autorización. Durante las verificaciones, los investigadores hallaron indicios de una estafa similar que afectaba a otra pareja de relación cercana con el arrestado, elevando el perjuicio económico total a casi 150.000 euros.

El medio detalló que el sospechoso se valía de la confianza depositada por ambas parejas, lo que le facilitó el acceso a información confidencial de tipo bancario. Mediante ese acceso, el individuo retiró sumas en efectivo, realizó transferencias y efectuó ingresos en metálico, integrando el dinero en su propio circuito financiero. Parte de los fondos, más de 30.000 euros, se destinó a suscripciones a una plataforma de contenido para adultos y a apuestas por internet. El resto se canalizó en la compra de estupefacientes.

La Guardia Civil atribuye al arrestado presuntas responsabilidades penales por estafa, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas. Los agentes desplegaron un operativo de registros en dos domicilios de Cuenca, donde incautaron distintos tipos y cantidades de sustancias tales como cocaína, comprimidos de MDMA, metanfetamina (MAMP), marihuana y hachís. También decomisaron dispositivos electrónicos —como teléfonos móviles, memorias USB y un ordenador portátil— además de documentación relevante para la causa.

Según reportó la Guardia Civil, la metodología empleada para identificar al responsable incluyó el escrutinio detallado de la información digital y bancaria de las víctimas, seleccionando y cotejando movimientos financieros que evidenciaron patrones de sustracción de fondos. El análisis de dichas operaciones desveló que algunas transacciones se camuflaban mediante apuestas y otros mecanismos para ocultar el origen ilícito del dinero, lo que motivó la acusación de blanqueo de capitales.

La investigación permitió documentar cómo el acusado aprovechó su relación personal con los matrimonios, accedió a sus datos bancarios y desvió los fondos a su propio beneficio. Según informó la Guardia Civil, la recopilación de pruebas se basó en la revisión de extractos bancarios y en el seguimiento de transferencias y reintegros que no contaban con autorización de los titulares. Los materiales intervenidos se examinan para determinar la posible existencia de otras víctimas y para profundizar en el alcance de las actividades relacionadas con el tráfico de sustancias prohibidas.

Los delitos imputados contemplan penas asociadas tanto al fraude económico como al tráfico de drogas y a la manipulación de documentos, dado que parte de las operaciones fraudulentas se efectuaron mediante falsificación, según consignó el cuerpo de seguridad. La Guardia Civil señaló que la postura de confianza mantenida por las víctimas con el investigado fue clave en el acceso a los recursos financieros, facilitando la actuación ilícita y dificultando la detección temprana.

Según publicó la Guardia Civil, los investigadores continúan con el análisis de los dispositivos tecnológicos y la documentación intervenida, con el objetivo de esclarecer todos los hechos y delimitar la red de actuaciones del detenido. El material incautado constituye un elemento fundamental en la reconstrucción de los hechos y en la eventual identificación de movimientos similares que puedan haber afectado a otras personas. La operación sigue abierta, centrada en comprobar si existen conexiones adicionales con plataformas de apuestas o canales de distribución de drogas cuyos beneficios provinieran de actividades fraudulentas.