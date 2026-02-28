Carlo Costanzia: "El entorno familiar ha presionado para que no demande a Laura"

La recomendación del entorno familiar para evitar medidas legales marcó un punto destacado en la postura de Carlo Costanzia, quien argumentó que esta presión influyó decisivamente en su decisión de no emprender acciones judiciales contra su prima Laura Matamoros. Según detalló el programa ‘De viernes’ y reportó el medio, el hijo de Mar Flores abordó públicamente por primera vez el conflicto que ha enfrentado a ambos familiares después de la controversia surgida en el interior de un vehículo, en la que Laura describió una discusión de tono elevado en la que afirmó sentirse “coaccionada” por Costanzia, novio de Alejandra Rubio.

De acuerdo con la información elaborada por el programa y reproducida por varios medios, Carlo Costanzia aseguró que las recientes declaraciones han tenido un impacto negativo en su vida, llevándole a atravesar un periodo complicado desde el punto de vista personal y emocional. Costanzia explicó que desde que surgió la polémica se ha visto en el centro del debate mediático, lo cual ha incrementado la dificultad de gestionar la situación. Tal como publicó el medio, el joven manifestó que no ha interpuesto denuncias contra Laura Matamoros debido a las sugerencias de sus allegados, expectativa que contrasta con la decisión que tomó frente a Diego, según declaró en el programa.

Carlo expresó textualmente que “contra Laura no he querido tomarlas porque es una persona con la que en un momento determinado se podrá dialogar”, subrayando la posibilidad de reconducir la relación mediante la conversación directa en el futuro. Añadió que su prima luego tendrá la oportunidad de contar su versión completa de los hechos y opinó que durante su participación en el plató, Laura “reculó”, es decir, suavizó sus argumentos en comparación con lo que habría sostenido inicialmente. Según consignó el medio, Costanzia interpretó esta actitud como una rectificación parcial de las acusaciones vertidas al inicio del conflicto.

Consultado sobre el relato de Laura Matamoros, en el que ella indicó haberse sentido “coaccionada” y describió el comportamiento de Carlo como agresivo, el protagonista negó categóricamente haber adoptado una actitud violenta o de intimidación. Costanzia afirmó no haber levantado la voz ni golpeado la guantera ni haber salido airadamente del vehículo después de intercambiar opiniones con su prima. Además, indicó que “creo que ha exagerado todo para comercializar”, sugiriendo así que, desde su perspectiva, la versión presentada por Laura podría responder a motivos de rentabilidad mediática, reportó el programa.

En sus declaraciones ante el medio, Carlo describió el carácter de su prima como alguien que reacciona de forma contundente ante cualquier comentario y señaló que no considera que sus actitudes hayan sido desmedidas ni fuera de lugar en ese momento. Se refirió a las declaraciones de Laura Matamoros sobre supuestas amenazas de “malos tratos” y explicó que, si bien pasó mucho tiempo en el domicilio de su prima y la convivencia fue extensa, mantiene que la relación con la hermana mayor de Laura siempre ha sido positiva y que nunca incurrió en amenazas, insultos ni comportamientos violentos. Según reproducen los medios, Carlo Costanzia sostuvo: “Yo sólo hablo de mis cosas personales, nunca me voy a sentar a contar nada de nadie”.

El intercambio entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros se dio después de la participación pública de la joven, quien detalló en el plató su versión de los hechos, señalando que la discusión protagonizada con el primo de Alejandra Rubio se tornó tensa desde el interior del vehículo. Laura afirmó que durante ese episodio sintió que la situación la sobrepasaba y que la actuación de Carlo la colocó en una posición incómoda. Por su parte, Carlo reiteró al medio que no percibió haber “coaccionado” a Laura y desmintió los detalles ofrecidos por ella en cuanto al tono y la intensidad de la conversación.

El caso, según publicó el programa ‘De viernes’, ha generado un notable impacto mediático, dado el perfil público de los integrantes de la familia y el continuo escrutinio sobre sus declaraciones. El medio reportó que ambos protagonistas han ofrecido argumentos contrapuestos respecto a los hechos ocurridos, sin que hasta el momento se hayan emprendido vías legales por parte de Carlo Costanzia hacia Laura Matamoros, atendiendo al consejo de su círculo más cercano y con la intención, según sus palabras, de mantener abierto un posible canal de comunicación en el futuro. La situación entre ambos permanece en suspenso, con versiones opuestas sobre los hechos y un entorno mediático que sigue de cerca las declaraciones de ambas partes.