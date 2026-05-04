La fiscal general israelí, dispuesta a negociar un acuerdo con la defensa de Netanyahu pero sin "precondiciones"

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha comunicado este domingo su disposición a negociar un acuerdo siempre que no haya "precondición" alguna y que el proceso judicial al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, no se vea afectado, después de que el presidente israelí, Isaac Herzog, propusiera el pasado martes una reunión entre la Fiscalía y la defensa del mandatario.

En una carta firmada por el asistente de Baharav-Miara, de la que se ha hecho eco el diario 'The Times of Israel', se indica que la fiscal general y el fiscal del Estado Amit Aisman aprecian los esfuerzos de Herzog por mediar en un acuerdo en el caso y están "dispuestos a dialogar con la defensa para elaborar un acuerdo de culpabilidad satisfactorio, siempre que no existan condiciones previas para las conversaciones y sin perjudicar el desarrollo del juicio".

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La Fiscalía, que no ha dado más detalles sobre las posibles conversaciones, ha respondido así a la propuesta planteada el pasado martes por la Presidencia, que invitó a la propia Baharav-Miara y al abogado de Netanyahu, Amit Hadad, a mantener una reunión en la residencia presidencial en aras de alcanzar "acuerdos" sobre los casos de corrupción por los que está siendo juzgado este último.

Herzog ya había pedido al primer ministro que pactara algún tipo de acuerdo con la Fiscalía sobre los casos por los que está siendo juzgado antes de decidir finalmente si concede la clemencia que le ha solicitado el mandatario. No obstante, el presidente lleva meses agotando plazos para evitar pronunciarse sobre el indulto solicitado.

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Benjamin Netanyahu está señalado en tres causas por una batería de delitos entre los cuales figura el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. También tienen que ver con un supuesto uso indebido del poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno.