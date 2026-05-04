Policía de República Dominicana dispersa manifestación contra minera canadiense

San Juan (República Dominicana), 3 may (EFE).- La Policía Nacional dominicana utilizó bombas lacrimógenas y chorros de agua este domingo para dispersar a cientos de personas que pretendían llegar hasta una comunidad de la provincia de San Juan (suroeste), en protesta por la exploración que ejecuta la minera canadiense GoldQuest.

Los agentes cortaron el paso a los manifestantes cuando llegaron hasta la presa de Sabaneta y pretendían continuar hasta la localidad de Romero, donde la minera explora en busca de oro y otros metales.

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Una vez los manifestantes coreaban con mayor fervor sus consignas e intentaban continuar su camino, los agentes dispararon los gases y los chorros de agua. También se escucharon disparos y desde la marcha se lanzaron piedras a los policías, según constató EFE.

La manifestación comenzó en el municipio principal de San Juan de la Maguana y fue respaldada por habitantes de varios poblados en ruta hacia la comunidad de Romero.

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Entre las consignas más escuchadas estuvieron las de 'Agua sí, oro no', o 'No queremos oro, queremos vida', mientras se enarbolaban banderas dominicanas y de diferentes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la marcha.

"El apoyo ha sido extraordinario de toda la población sureña y del país entero, porque ya esto es una reivindicación que la ha acogido todo el dominicano, que se ha tomado conciencia del año que hace la explotación minera", dijo a EFE el abogado Francisco Isaías Ogando, momentos antes de que empezaran a caer las bombas lacrimógenas.

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El senador por San Juan, Félix Bautista, otros legisladores, organizaciones ambientalistas y comunitarias se oponen de manera resuelta a que la empresa finalmente obtenga los permisos de explotación en la zona, porque afirman que eso provocaría la contaminación de los ríos de todo la provincia, donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.

Bautista, a través de sus redes, condenó el accionar de los policías y afirmó que la manifestación era pacífica, por lo que consideró "inaceptable" que fuera dispersada.

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Los permisos de exploración fueron concedidos por el Estado dominicano a GoldQuest hace unos 10 años. La Iglesia católica figura entre las organizaciones opuestas a la eventual explotación de oro y otros metales en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dominicano no ha emitido a la minera permisos para la explotación.

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"Estamos marchando en contra de la minería, queremos agua, no oro. El apoyo ha sido masivo, la gente sabe que si se explota la zona se contaminará el agua de nuestros ríos y no tendremos producción agrícola", dijo a EFE Leudys Benzán, habitante de la provincia.

Advirtió de que "las cosas se pondrán difíciles" si el presidente dominicano, Luis Abinader, "no habla rápido" en contra de los trabajos de la minera.

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GoldQuest ha explicado que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc en la zona, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre con la mina de Pueblo Viejo, considerada una de las más grandes del mundo, y que opera en la provincia de Sánchez Ramírez (noreste dominicano) la también canadiense Barrick Gold.