Abascal compromete un referéndum sobre el acuerdo de Mercosur "decidido por PP y PSOE" a "espaldas" de los españoles

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado la intención de su partido de promover un referéndum nacional sobre el acuerdo con Mercosur para que sean los españoles quienes decidan sobre un pacto que, a su juicio, PP y PSOE han decidido "a sus espaldas".

"El PP de Ursula von der Leyen ha consumado su crimen contra el campo español y la soberanía alimentaria de España", ha expresado Abascal en declaraciones a los medios durante su visita a Guardo (Palencia), donde ha tildado de "desastre" una medida que Vox quiere "combatir" porque a partir de ahora los alimentos serán "peores" en los comercios nacionales y la "competencia brutal" va a "destuir" las explotaciones ganaderas.

En este sentido, el líder de Vox ha asegurado que se va a exigir que el referéndum sea un planteamiento que se haga desde la Presidencia de la Junta de Castilla y León a partir de las próximas elecciones.

Precisamente, se ha referido a las declaraciones del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin el viernes en el Teatro Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en las que pidió "no dividir el voto para poder echar a los socialistas, cuando no hay ninguna opción de que estos puedan sumar en los comicios autonómicos".

"Sigue con la misma cantinela de que no hay que dividir el votor, pero por una vez estoy de acuerdo con Feijóo, ya que no hay que dividir el voto de los españoles que están en contra de Mercosur, una decisión que ha sido impuesta por PP y PSOE", ha ahondado, un punto en el que ha remarcado que el "único partido que no tiene ningún acuerdo con Pedro Sánchez se llama a Vox, la única alternativa frente a la mafia criminal corrupta de los socialistas".

Cabe recordar que el presidente de Vox calificó el viernes de un "acto tiránico" el acuerdo de Mercosur, al considerar que se ha llevado a cabo "a espaldas de los españoles" y de los sectores afectados.

También lamentó que las decisiones de España se tomen actualmente fuera del país, en "oscuros despachos" y por parte de "burócratas que nadie ha elegido".

