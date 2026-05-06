(Crónica) Munar, Carreño y Bouzas no pasan del debut en Roma

La tenista española Jéssica Bouzas, en el WTA 1000, y los también españoles Jaume Munar y Pablo Carreño, en el ATP Masters 1000, se despidieron este miércoles en una primera ronda del torneo de Roma marcada por la interrupción por la lluvia.

La gallega no encontró un pequeño punto de inflexión a su complicada temporada y cayó ante la checa Karolina Pliskova por 4-6, 6-3, 7-5. Bouzas tuvo a su veterana rival contra las cuerdas en el segundo set, pero no aprovechó las bolas de 'break' y terminó encajando una dolorosa derrota, una más en un 2026 que da alas en cambio a la exnúmero uno del mundo en su camino de regreso.

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Por su parte, Munar, que pasó las últimas semanas por Barcelona y Madrid luchando por recuperar su físico, no pudo encontrar ritmo en Roma al caer (6-3, 3-6, 6-3) contra el italiano Matteo Arnaldi. El tenista local logró su primera victoria ATP de la temporada ante un Munar que en el tercer set no tuvo opción de romper y, con el saque, sufrió hasta ceder un definitivo 'break' en el sexto juego.

Carreño, que se había ganado el sitio desde la previa, sucumbió (6-2, 6-1) ante el chileno Alejandro Tabilo en un duelo que estuvo una hora interrumpido por la lluvia. El asturiano, que tampoco encontró rodaje en el Mutua Madrid Open tras ganar el Challenger de Murcia y hacer final en el de Alicante, no inquietó al americano.

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