Saiko celebra el reguetón chileno en 'Flaiteera', con Sinaka, Benja y Kennat

Sinaka ha alcanzado una gran popularidad en el panorama digital reciente, acumulando cerca de 12 millones de reproducciones con el tema ‘Alo’ en la plataforma Spotify. Este contexto de éxito viral acompaña la publicación de ‘Flaiteera’, el nuevo sencillo donde el músico español Miguel Cantos, conocido como Saiko, colabora con figuras emergentes de la escena urbana sudamericana. El medio detalla que la pieza reúne a Sinaka, Benja y Kennat en una propuesta musical que celebra la identidad y la fuerza del reguetón chileno.

Según publicó el medio original, ‘Flaiteera’ representa el segundo adelanto del próximo disco de Saiko, en el que el artista granadino profundiza en la fusión de ritmos latinos y sonidos característicos de la década de los 2000. La publicación de esta canción sigue al lanzamiento de ‘Dios los bendiga’, una colaboración con el puertorriqueño Tito el Bambino que marca igualmente un punto de transición en la carrera del español hacia nuevas formas expresivas dentro de la música urbana.

De acuerdo con el medio, la producción musical de ‘Flaiteera’ estuvo a cargo de ULI y Flackoloyal, quienes optaron por una base rítmica de percusión marcada y bajos robustos. Esta combinación otorga al tema una energía directamente vinculada a los cánones actuales del reguetón, al tiempo que incorpora elementos nostálgicos de los años 2000. El resultado es una pieza que, según reportó el medio, busca expandir los matices del género e integrar las influencias de ambos lados del Atlántico.

A mitad de 2025, Saiko presentó su tercer álbum titulado ‘Natsukashii Yoru’, antes de adentrarse en el desarrollo del nuevo proyecto discográfico ‘Los angelitos’. Según consignó el medio, estos lanzamientos previos sentaron las bases para la actual etapa creativa del músico, en la que explora colaboraciones internacionales y experimenta con distintos lenguajes sonoros, manteniéndose en contacto con tendencias que predominan en la escena urbana global.

El fenómeno ‘Alo’, protagonizado por Sinaka y convertido en tendencia dentro de plataformas de streaming, ha generado expectación respecto a las nuevas alianzas del movimiento urbano sudamericano. De acuerdo con la información publicada, la elección de Sinaka, Benja y Kennat para este proyecto responde no solo a su actualidad dentro del género, sino a su capacidad para aportar una sonoridad identificable que conecta con públicos diversos en la región.

Complementando la propuesta artística, el sencillo ‘Flaiteera’ se apoya en recursos rítmicos con percusión acentuada y un tratamiento del bajo que refuerza la atmósfera propia del reguetón contemporáneo, detalló el medio. La intención de Saiko, según la información difundida, pasa por resignificar el legado del reguetón chileno y, a la vez, actualizarlo con bases y arreglos que remiten a las producciones de comienzos del siglo XXI.

En la secuencia de lanzamientos recientes, el impacto de ‘Dios los bendiga’ junto a Tito el Bambino consolidó la posición de Saiko en el tránsito entre España y Latinoamérica, evidenciando el carácter internacional que adoptan cada vez más los proyectos musicales dentro del circuito urbano. El medio sostiene que esta dinámica de colaboración facilita el intercambio de tendencias, la circulación de nuevos talentos, y propone una renovación en los estilos predominantes en la actualidad.

Estos movimientos dentro del repertorio de Saiko y sus colaboradores manifiestan una apuesta por la actualización de los códigos musicales del reguetón, así como el establecimiento de puentes entre distintas generaciones y geografías del género, reportó el medio original.