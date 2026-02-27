Rueda viajará a Bruselas la semana próxima con los fondos para agricultura y pesca y Mercosur en el foco

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este viernes que viajará a Bruselas la semana que viene, con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, con la defensa de los fondos para agricultura y pesca en el nuevo periodo presupuestario europeo, y la aplicación provisional del acuerdo comercial europeo con Mercosur en el foco.

Lo ha trasladado en el marco de la visita a la cooperativa agroalimentaria Aira, en Taboada (Lugo), un acto en el que estuvo acompañado precisamente de Gómez, y donde ha reivindicado la importancia de los fondos europeos para el sector primario.

"Aquí tenemos ejemplos perfectos de los beneficios que trae emplear ese dinero bien y de cómo se puede incidir en la modernización y en el aumento de rentabilidad y de la productividad de las explotaciones", ha indicado.

"Y lo exigiremos la semana que viene", ha agregado, antes de avanzar que prevé desplazarse a Bruselas en los próximos días para "hablar de todo esto con las máximas autoridades europeas. "Necesitamos que los fondos para la agricultura, para el sector primario, también para el sector pesquero, se mantengan", ha remarcado.

"EXIGENTES Y FIRMES" CON LAS SALVAGUARDAS

También ha enfatizado que, ante la aplicación provisional del acuerdo comercial con Mercosur, es preciso "ser exigentes y firmes" para que se cumplan las salvaguardas que garanticen que "no haya perjudicados" en lo sectores productores españoles y gallegos, de forma que "lo que entra aquí tenga el mismo tratamiento y estándares de calidad".

"Seremos especialmente exigentes", ha dicho el presidente gallego, que ve necesarias estas condiciones para aprovechar las oportunidades del acuerdo.

COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL

Durante su visita a la cooperativa agroalimentaria Aira, Rueda ha destacado la importancia de iniciativas de este tipo, basadas en el cooperativismo y que contribuyen a modernizar y diversificar el sector ganadero.

"Esta es una cooperativa que es un reflejo de cómo fue evolucionando nuestro medio rural, donde se hacen productos casi a medida de cada granja, con mucha tecnología y avances. Así fue transformándose nuestro medio rural en los últimos años: buscando una mayor rentabilidad y una mayor calidad de vida", ha dicho. No en vano, esta planta está considerada como la mayor fábrica de pienso para vacuno lechero de España.

Al tiempo, ha reivindicado la importancia del medio rural a nivel económico, social y cultural. En este sentido, reafirmó el apoyo de la Xunta para poner en marcha medidas que garanticen su futuro como las ayudas para el relevo generacional, los apoyos para la transformación y comercialización de productos, la creación del banco de explotaciones o el impulso al banco de tierras.

Al mismo tiempo que ha remarcado que se busca "hacer el trabajo en las granjas cada vez más atractivo, garantizando precios, incorporando tecnología y favoreciendo la compatibilidad del trabajo con el tiempo libre".

LÍDER EN EL SECTOR LÁCTEO

En su intervención, ha hecho especial hincapié en que Galicia es hoy líder en el sector lácteo: produce el 42% de la leche de España y, además, actualmente se transforma en nuestra comunidad el 75% de lo que se produce aquí. En este sentido, Rueda remarcó que "las cooperativas en Galicia son fundamentales". "Y en el agro, en el medio rural, especialmente. Todo lo que se hace aquí tiene que tener nuestro apoyo e impulso", ha apostillado.

Para finalizar, ha elogiado el papel de cooperativas como Aira, en tanto que contribuyen a dinamizar el rural y ayudan a fijar población a través de la creación de empleo y de oportunidades. "Este es un trabajo inacabado, hay que seguir trabajando. Pero creo que con ejemplos como este se hace todo muchísimo más fácil", ha zanjado.