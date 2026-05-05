Rubio resta importancia a foto tomada ante un mapa de Cuba junto a un comandante militar

Washington, 5 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, restó importancia este martes al hecho de que se fotografío junto al líder del Comando Sur estadounidense ante un mapa de Cuba y a la aparente posibilidad de que Washington prepare una ofensiva militar inminente contra la isla.

"Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana", dijo Rubio en una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca en la que explicó que la decisión de retratarse con el mapa de Cuba durante su visita al cuartel general del mando militar fue simplemente porque había uno en la sala donde se tomó la instantánea.

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El Comando Sur es uno de los diez comandos de combate unificado y su zona de influencia incluye todos los países de Latinoamérica, a excepción de México.

El secretario de Estado visitó hoy mismo las instalaciones principales de este comando, situadas en Miami, la ciudad natal de Rubio.

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"En mi segunda visita allí, estaban presentes nuestros jefes de misión de todo el hemisferio occidental. Me estaba dirigiendo a ellos y, en ese momento, conocí al general que acababa de asumir el mando del Comando Sur", explicó.

"Casualmente, había un mapa de Cuba, y comenté 'sería buena idea que nos tomáramos una foto frente a ese mapa, ya que es lo más cercano a los Estados Unidos que hay dentro del Comando Sur'", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

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El propio Marco Rubio, nieto de cubanos, ha sido uno de los principales defensores de que Washington aplique mano dura sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Esto incluye el bloqueo petrolero que la Administración Trump aplica sobre la isla desde enero después de que el Pentágono capturara al expresidente venezolano Nicolás Maduro y cortara el flujo de crudo que llegaba al país caribeño desde Caracas.

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El bloqueo ha agravado la ya compleja situación energética de la isla, que solo produce una parte del crudo que requiere a diario y que está ahora sometida a apagones y suspensiones de servicios aún más prolongados que de costumbre. EFE

(foto)

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