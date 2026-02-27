Retiran cargos de agresión al joven arrestado en batalla de bolas de nieve en Nueva York

La revisión pormenorizada de numerosos videos grabados por asistentes y testigos fue determinante en la decisión de los fiscales de Nueva York respecto al enfrentamiento masivo de bolas de nieve ocurrido en Washington Square Park, en el corazón de Greenwich Village. Según consignó EFE, los materiales audiovisuales no permitieron establecer una relación directa entre las lesiones sufridas por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la actuación del joven inicialmente acusado, Gusmane Coulibaly. Así, la Fiscalía de Distrito neoyorquina optó por no presentar cargos de agresión contra Coulibaly, aunque sí enfrenta nuevas imputaciones menores en relación al incidente.

De acuerdo con la información publicada por EFE, el joven de 27 años fue arrestado tras la difusión masiva de videos en redes sociales que mostraron a una multitud lanzando bolas de nieve a miembros del NYPD. El suceso tuvo lugar el lunes posterior a una nevada que las autoridades describieron como la más fuerte registrada en Nueva York desde el año 2016, acumulando más de 24 horas de precipitaciones. La convocatoria para la batalla de nieve se propagó a través de plataformas digitales, logrando reunir a cientos de personas, entre adultos y menores de edad, quienes participaron del evento en el emblemático parque de Manhattan.

El medio EFE detalló que la Fiscalía sólo ha presentado contra Coulibaly cargos relacionados con obstrucción a la administración gubernamental y acoso, catalogados como ofensas de menor gravedad dentro del marco jurídico local. La decisión se basó en el análisis de las pruebas, que no evidenciaron que las lesiones manifestadas por los policías resultaran de las acciones del imputado. Según la información de la Oficina del Fiscal de Distrito, los agentes resultaron con heridas menores en áreas como el rostro y el cuello, incluyendo un hematoma ocular y dolor de cabeza, y recibieron atención médica en el Hospital Northwell Greenwich Village.

Las autoridades del NYPD mantienen en curso la búsqueda de al menos tres personas más que habrían estado implicadas en el enfrentamiento, conforme publicó EFE. El operativo policial iniciado tras la viralización de los videos busca identificar a otros participantes que fueron captados en las imágenes mientras lanzaban bolas de nieve y se enfrentaban a los agentes presentes en el lugar.

Respecto a la reacción de las autoridades municipales, el alcalde Zohran Mamdani se pronunció en la red social X, manifestando que había visto "videos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del NYPD en Washington Square Park". El mandatario local resaltó el trabajo realizado por los policías durante la intensa tormenta para salvaguardar la integridad de los habitantes y pidió que el trato a los oficiales fuera de respeto, según reportó EFE.

El evento, que comenzó como una actividad recreativa organizada espontáneamente tras la histórica nevada, provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Según precisó el medio EFE, los videos captados muestran a algunos agentes empujando a quienes participaban en el lanzamiento de bolas de nieve. La interacción rápidamente se transformó en un altercado, motivando que el Departamento de Policía abriera una investigación interna y pidiera colaboración ciudadana para identificar a otros posibles implicados.

En suma, el historial judicial de Coulibaly a raíz de este incidente se limita, por el momento, a las acusaciones menores ya mencionadas, y no enfrenta cargos de agresión. A la par, la policía de Nueva York ha reiterado su compromiso de esclarecer toda la secuencia de hechos, asegurando la identificación de todos los involucrados. EFE remarcó la relevancia que cobró el caso en los medios y redes sociales, donde se generó un debate sobre la actuación de las autoridades y la naturaleza del enfrentamiento ocurrido en Greenwich Village tras la intensa nevada.