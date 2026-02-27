Pakistán anuncia una "guerra abierta" contra Afganistán, bombardea Kabul y reivindica 133 muertes

El informe actualizado a las 3:40, hora local, señala que la operación denominada “Ira de la Verdad” ha dejado, según el Ministerio de Información de Pakistán, la destrucción de más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados, así como la eliminación o captura de un total de 36 puestos talibán, en una serie de ataques que incluyeron la ciudad de Kabul, la provincia de Paktia y la región de Kandahar. Además, desde la versión oficial pakistaní, se ha confirmado la muerte de 133 combatientes talibán afganos y se contabilizan más de 200 personas heridas como consecuencia de los bombardeos. Según consignó la agencia de noticias, este balance ha sido difundido en la madrugada del viernes, mientras las hostilidades continuaban.

En paralelo a la información proporcionada por el gobierno de Pakistán, el portavoz oficial afgano, Zabihulá Muyahid, reportó en redes sociales que los bombardeos ocurrieron contra determinadas ubicaciones en Kabul, Kandahar y Paktia. No obstante, en contraste con el parte pakistaní, negó víctimas entre la población y desestimó daños personales resultantes de los ataques. Estas declaraciones se producen en un momento en que las cifras y el alcance de los daños reportados por ambos países resultan contradictorios y subrayan la compleja situación que atraviesa la región.

Tal como publicó la prensa internacional, el ministro de Defensa pakistaní, Jawaya Asif, calificó los hechos como una “guerra abierta” contra Afganistán. En mensajes difundidos por redes sociales, el funcionario acusó a los talibán afganos de cooperar con la India y cuestionó la postura actual del movimiento islámico, contrastando con lo que consideró un “papel positivo” de Pakistán en décadas recientes. Asif indicó: “Ha acogido a 5 millones de afganos durante 50 años. Incluso hoy, millones de afganos se ganan la vida en nuestra tierra”. Según el medio, el titular de Defensa manifestó en su publicación: “Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora tendremos una guerra abierta con vosotros”. Además, aseguró que frente a los presuntos intentos agresivos de los talibán contra Pakistán, el país asiático dará una respuesta tajante mediante operaciones militares.

En la víspera de estos ataques, el vocero talibán en Afganistán manifestó que las fuerzas armadas afganas habían lanzado ataques contra “bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand”, la frontera oficial de 2.640 kilómetros entre ambos países. Muyahid comunicó que estas acciones pretendían ser una respuesta a las actividades de “los círculos militares paquistaníes”, acusados de realizar operaciones armadas en zonas limítrofes. Detalló, según consignó el medio, que alrededor de cuarenta militares de Pakistán murieron en la ofensiva afgana, y que se habían recuperado trece cadáveres de soldados afganos tras los combates. La confrontación directa a lo largo de la frontera ha generado un nuevo aumento en la tensión regional.

De acuerdo con los antecedentes reportados por medios internacionales, Kabul denunció el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie de bombardeos por parte de la aviación de Pakistán durante el fin de semana anterior. Según el comunicado presentado por las autoridades afganas, los ataques dejaron un saldo de al menos una decena de civiles fallecidos. Afganistán sostuvo ante la ONU que estos hechos estuvieron dirigidos contra “campamentos y escondites terroristas” pertenecientes tanto al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), también denominados talibán paquistaníes, como a células asociadas al Estado Islámico. El gobierno afgano afirmó que los bombardeos respondieron a recientes atentados suicidas efectuados sobre territorio de Pakistán, perpetrados por dicho grupo, lo que habría motivado la represalia militar pakistaní en suelo afgano.

Los reportes publicados por la prensa internacional muestran que la relación entre Islamabad y Kabul presenta un deterioro acelerado a raíz de esta escalada armada. Desde Pakistán, las autoridades insisten en la destrucción de infraestructura clave talibán y en la eliminación de cientos de combatientes enemigos, mientras el gobierno de los talibán sólo reconoce daños materiales y minimiza el alcance humano de la ofensiva. Estas versiones contrapuestas intensifican la incertidumbre respecto a la magnitud real de la confrontación y sus consecuencias para la estabilidad regional.

En la cronología de los hechos recabada por los medios, los ataques coordinados han tenido lugar en puntos estratégicos, con Kabul como uno de los principales escenarios afectados. Islamabad proyecta que la operación “Ira de la Verdad” representa el inicio de una etapa distinta en la relación bilateral, marcada por un enfrentamiento directo con el régimen talibán, después de años de tensiones cruzadas e incidentes fronterizos recurrentes. El intercambio de acusaciones sobre la protección y apoyo a grupos insurgentes ha sido fuente de controversias múltiples.

La frontera definida por la Línea Durand permanece como uno de los puntos de discordia mayor, ya que involucra cuestiones políticas, étnicas y de operación militar que han dificultado por décadas el entendimiento entre los dos países. Los ataques recientes y el cruce de comunicados oficiales agudizan este escenario, con declaraciones como la del ministro Asif, quien responsabiliza a los talibán de aliarse con la India y de representar una amenaza directa a la seguridad de Pakistán.

El medio internacional que reportó estos eventos subrayó que el ciclo de ataques y contraataques incorpora también la dimensión humanitaria, dada la cifra de desplazados y la vulnerabilidad de la población civil. Pakistán sostiene que su intervención militar busca protegerse contra amenazas provenientes de territorio afgano y controlar la actividad de grupos armados islamistas vinculados a operaciones recientes en Pakistán. Por su parte, el gobierno afgano denuncia que el objetivo de las ofensivas paquistaníes ha sido infraestructuras civiles y responsabiliza a Islamabad por la muerte de no combatientes.

Las cifras proporcionadas por ambos gobiernos mantienen diferencias significativas, lo que alimenta la confusión sobre los efectos exactos de la escalada bélica. Los organismos internacionales observan el desarrollo del conflicto, que podría tener implicaciones para la seguridad en el sur y centro de Asia. La región permanece en alerta ante el riesgo de una intensificación aún mayor de los enfrentamientos, mientras las autoridades de ambos países insisten en su versión respecto a las bajas y daños sufridos.