Lluvias y tormentas pondrán mañana en aviso a 11 CCAA, con tormenta y granizo y nieve a partir de los 1.800 metros

Lluvias y tormentas pondrán este sábado en aviso a once comunidades autónomas (CCAA), con tormenta y posible granizo, así como nieve a partir de los 1.800 metros (m), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, es probable que los chubascos alcancen intensidades fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Andalucía occidental, fachada oriental peninsular y Sistema Central y aledaños al sur, donde podrán darse acumulados significativos a lo largo del día.

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En concreto los avisos por lluvias y tormentas estarán en Cádiz, Huelva y Sevilla; Cordillera y Picos de Europa; Litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora; Toledo; Cáceres; A Coruña, Ourense y Pontevedra; Sierra de Madrid y Metropolitana y Henares; Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón; y Alicante. Castellón. Valencia y Tarragona estarán en aviso sólo por lluvias.

De esta manera, AEMET prevé una situación de inestabilidad para este sábado en la Península y Baleares por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal y la formación de otro sistema de bajas presiones en el área mediterránea. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas, principalmente en forma de chubascos localmente acompañados de tormenta y posible granizo, que irán avanzando de sur a norte.

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Si bien hay incertidumbre, el pronóstico también recoge que podría darse algún chubasco localmente fuertes en otras zonas de la meseta sur, sureste peninsular y Baleares. Además, nevará en montaña por encima de 1.800/2.000 m.

Por lo demás, habrá bancos de niebla matinales en zonas del prelitoral mediterráneo, Sistema Ibérico y alto Ebro, con calima en el extremo este peninsular y Baleares. Mientras tanto, en Canarias habrá predominio de intervalos nubosos. En las islas montañosas se registrarán probables precipitaciones ocasiones, mientras que en el resto los cielos tenderán a quedar poco nubosos.

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En lo que respecta a la temperatura, el organismo estatal especifica que las máximas estarán en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Pirineos, con descensos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Por otro lado, las mínimas subirán en la mitad oriental de la Península y de Canarias, Andalucía occidental y Melilla; con pocos cambios en el resto.

Por lo demás, AEMET señala que soplará viento moderado de componentes este y norte en Baleares y fachada oriental peninsular, con posibles intervalos fuertes en las islas, y rolando a oeste en la mitad sur. A su vez, habrá viento moderado de componente este en el Cantábrico y Ebro, y también del este pero flojo en el resto del tercio oriental. En el resto de la Península se registrará viento moderado del sur, con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes en puntos del cuadrante suroeste y montañas del norte. Finalmente, en Canarias habrá viento de flojo a moderado del oeste y noroeste.

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